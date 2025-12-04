Adelanto | “El Sorteo del Año” en Córdoba: la Muni premiará las compras en el centro con un auto 0 km junto a La Lotería

La Municipalidad de Córdoba, en conjunto con Lotería de Córdoba y la Cámara de Comercio de Córdoba, presentará “El Sorteo del Año”, una iniciativa que busca revitalizar el centro y premiar a los vecinos que eligen hacer sus compras navideñas en los comercios del microcentro.

La acción estará vigente entre el 9 y el 25 de diciembre, y cuenta con un incentivo principal que ya genera fuerte expectativa: quienes realicen compras en los locales adheridos participarán automáticamente por un Fiat Cronos 0 km, el premio mayor que impulsa el regreso de los cordobeses al centro.

Además, desde el Palacio 6 de Julio adelantaron que avanza el diseño de una nueva ornamentación navideña para embellecer el centro capitalino. La propuesta incluirá iluminación especial y motivos festivos que transformarán las peatonales durante la noche, creando un recorrido atractivo y plenamente identificado con el espíritu de las fiestas.

Premios para vivir una Navidad a lo grande

Además del auto, el sorteo incluye otros atractivos que completan una propuesta pensada para todos los públicos:

* Una moto Honda Wave , ideal para quienes buscan movilidad ágil y económica.

* Un monopatín eléctrico, una alternativa sostenible y moderna para trasladarse por la ciudad.

Los tickets de compra emitidos en los comercios participantes generarán la participación automática de los clientes, siempre que cumplan con los montos mínimos establecidos por la organización.

Comprar en el centro vuelve a tener premio

La iniciativa forma parte de una estrategia del municipio para reactivar la actividad comercial, atraer más público y consolidar al centro como el gran polo de compras navideñas. “El Sorteo del Año” busca que vecinos, visitantes y turistas vuelvan a elegir el corazón de la ciudad, con beneficios, entretenimiento y la posibilidad de llevarse premios de gran valor.

Desde las instituciones organizadoras destacan que la propuesta combina economía, tradición navideña y reconocimiento al esfuerzo de quienes apuestan por el comercio local. Desde el municipio destacan que la iniciativa no solo apunta a fortalecer las ventas, sino también a recuperar el espíritu festivo en la ciudad, convertir al centro en un polo navideño y premiar a los vecinos que eligen apoyar al comercio local.