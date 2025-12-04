Avenida Maipú finalizada: Passerini habilita el último tramo del Corredor de Convivencia

El intendente Daniel Passerini habilita el nuevo Corredor de Convivencia Maipú, un espacio pensado para garantizar una movilidad más segura, accesible y sustentable entre la Ciudad Universitaria y el área central de Córdoba. La arteria conectará de manera directa con Plaza España, el Río Suquía, el Parque Las Heras–Elisa y la nueva sede del Concejo Deliberante, consolidando un circuito verde y de alta circulación para estudiantes, trabajadores y deportistas urbanos.

La puesta en marcha del Corredor marca un hito dentro de la transformación urbana que la ciudad comenzó hace 92 años, cuando en 1933 se proyectó el ensanchamiento de la avenida Maipú. Hoy, la gestión municipal avanza en las últimas etapas de una obra largamente postergada.

El ensanchamiento de Maipú

La nueva calle habilitada será un alivio para los automovilistas y colectivos. Desde que se inicó el proceso de demolición de las edificaciones necesarias para ampliar la traza hasta este día que ya todo listo para comenzar a disfrutar.

La obra contó con el traslado de los servicios esenciales —gas, electricidad, telecomunicaciones y agua— que requirió de 12 cruces de calle para llevar las redes a la altura de la nueva vereda, ubicada nueve metros más hacia afuera respecto de la infraestructura actual.

Córdoba: gremios estatales rechazan el aumento de aportes a la Caja de Jubilaciones

Debido a estas tareas, el nuevo corredor fue siendo habilitado por partes. El proyecto de ensanchamiento contempló la ampliación de la avenida desde la calle Sarmiento hasta Oncativo, completando las cuadras necesarias para unir de manera fluida Ciudad Universitaria con el Río Suquía y con el nuevo eje cívico que incluirá el Concejo Deliberante.

De esta forma, las avenidas Chacabuco y Maipú conformarán un corredor más amigable para el transporte particular, el sistema de pasajeros, ciclistas y peatones, además de mejorar la conexión con la zona norte a través de Av. Juan B. Justo.