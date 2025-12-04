Llegó el vuelo más largo del mundo desde China a Buenos Aires con escala en Nueva Zelanda

El primer vuelo de la línea aérea china (primera en operar un vuelo regular hacia nuestro país) arribó con el Boeing 777 al Aeropuerto de Ezeiza, con 316 plazas de capacidad. El vuelo tendrá una frecuencia de dos veces por semana y marca el reinicio de la conectividad con Oceanía —que se había visto interrumpido en la pandemia— y que además permite que suban pasajeros desde este punto hacia Buenos Aires. De esta manera se fortalece la conectividad y las opciones para los usuarios.

Para recibir el emblemático vuelo, Aeropuertos Argentina puso a punto las áreas operativas del aeropuerto en un trabajo con la línea aérea, para responder a la necesidad de unir China y Argentina, haciendo más fácil la llegada de turistas provenientes de Asia y contribuyendo al desarrollo de la industria de turismo.

El clásico bautismo

El Boeing 777 fue recibido con el clásico bautismo de agua luego de volar durante 25 horas desde Shanghái a Buenos Aires (el regreso será mañana y tendrá una duración de 29 desde Buenos Aires a la ciudad china), que incluyen la escala de dos horas en Auckland (Nueva Zelanda) para carga de combustible durante las que los pasajeros pueden descender del avión.

Inicialmente serán dos frecuencias semanales que partirán de China los lunes y jueves a las 2 am para arribar a Ezeiza a las 16.55 y regresar los martes y viernes partiendo también a las 2 am para llegar al día siguiente a las 18.

China Eastern Airlines (CEA), con sede en Shanghái, es una de las tres principales aerolíneas estatales de China y un importante transporte aéreo a nivel mundial. Como miembro clave de la alianza SkyTeam, China Eastern ofrece a los viajeros de todo el mundo servicios aéreos seguros, cómodos, eficientes y de alta calidad. La compañía tiene un total de 804 aviones de pasajeros de los cuales 108 son de fuselaje ancho y 696 son de fuselaje estrecho y regionales, ubicándose entre las flotas más grandes del mundo. Cuenta con una red de rutas que abarca todo el mundo, conectando más de 1000 destinos en 160 países y ofreciendo servicios de transporte aéreo a más de 140 millones de pasajeros al año.

Preparados para recibir turistas chinos

Como parte de la preparación para recibir al vuelo, Aeropuertos Argentina trabajó durante los meses previos para atender las necesidades del turismo chino conociendo sus costumbres, para que se sientan bienvenidos y seguros. Para esto, se llevaron adelante conversaciones con diferentes actores de la comunidad aeroportuaria con el objetivo de que los protocolos se lleven a cabo con la eficiencia requerida.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el más importante del país, se encuentra ubicado a 23 km de la ciudad de Buenos Aires y posee infraestructura adecuada para la operación de aviones de gran porte. Además, ofrece servicios de alta calidad pensados para atender las necesidades de todo tipo de pasajeros. Tiene una importante operación que en 2024 dio un total de 11,4 millones de pasajeros y en lo que va de 2025 (enero - octubre), 9.681.315 millones, un 3,43% más que en el mismo período del año pasado. En el aeropuerto, operan 29 líneas aéreas que conectan con destinos en todo el mundo.

Los pasajeros que llegaron en el vuelo inaugural fueron recibidos por una comitiva integrada por el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli; la embajadora de China en Argentina, Wei Wang; la embajadora de Nueva Zelanda en Argentina, Kathryn Beckett; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el intendente de Auckland, Wayne Brown, y el presidente de China Eastern, Fei Gao entre otros representantes de la comunidad aeroportuaria.