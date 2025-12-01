Córdoba cierra el año posicionándose a nivel global en el turismo de reuniones

La provincia de Córdoba se posicionó en los últimos años como uno de los principales polos del Turismo Mice —por las siglas en inglés meetings, incentives, conferences & exhibitions, es decir, el turismo de reuniones, incentivos, congresos y ferias— disputándoles el segundo puesto a nivel nacional a otros destinos como Mendoza y Mar del Plata.

En ese marco, el Córdoba Bureau ha sido el encargado de generar ese posicionamiento, a la par de otros estamentos públicos y privados que comparten su estructura.

“La pirámide social está partida”: el diagnóstico de Guillermo Oliveto sobre el consumo y la clase media

Amplia convocatoria

Recientemente, realizó su Reunión Anual de Socios y cierre de año, con una convocatoria que reunió a más de 60 miembros en el Centro de Convenciones Córdoba, a la vez que trazó su hoja de ruta para el quinquenio 2025–2030.

Se trató de un encuentro estratégico para el turismo de reuniones de la provincia, ya que del evento participaron socios de la institución, así como representantes de los destinos de la Red Provincial de Destinos Sede, articulada a través de la Agencia Córdoba Turismo.

Durante el encuentro, la nueva conducción del Córdoba Bureau presentó el Plan de Gestión 2025–2030, un proyecto integral que no solo recoge los objetivos cumplidos y las acciones actualmente en marcha, sino que propone una visión de largo plazo con metas concretas para posicionar a la provincia de Córdoba como un actor relevante en el mapa global del turismo de reuniones.

Córdoba: la inflación de Almaceneros fue del 2,4% impulsada por una suba de la carne del 10,4%

Plan de gestión

Ese plan de gestión 2025–2030 establece líneas de acción en profesionalización, atracción de eventos nacionales e internacionales, fortalecimiento de la red provincial, sostenibilidad y desarrollo territorial, así como la consolidación de Córdoba en mercados estratégicos del turismo de reuniones.

Las autoridades del Bureau estuvieron encabezadas por su presidente, Andrés Benetti, acompañado por los miembros de la Comisión Directiva. Por parte de la Agencia Córdoba Turismo participaron la directora de Turismo Mice, Natasha Campana, y Diego Puente, representante de Visit Córdoba, quienes reforzaron el trabajo conjunto que se viene desarrollando entre el sector público, privado y académico para potenciar a Córdoba como destino líder en la región.

“El turismo Mice es una herramienta estratégica para el desarrollo económico, la generación de empleo calificado y la promoción del conocimiento”, afirmó Andrés Benetti, presidente del Córdoba Bureau. “Este encuentro refleja la fuerza de un sector que trabaja unido, con una alianza público–privada–académica que es modelo en el país. Córdoba está preparada para competir en el mundo, y este plan es un paso fundamental hacia esa consolidación”.

Empresario cordobés que votó a Milei y fabrica heladeras: "Si no logramos pasar esta barrera, vamos a tener que cerrar"

Benetti también destacó la importancia de la participación masiva en esta instancia: “La presencia de tantos socios y representantes de los destinos sede, demuestra que el Bureau es una institución de puertas abiertas y de sus socios, comprometida con escuchar, planificar y construir en conjunto. La potencia de Córdoba está en su comunidad profesional, y eso quedó claro una vez más”.

El encuentro cerró con un espacio de networking entre los asistentes, reforzando el espíritu colaborativo que caracteriza al sector Mice de la provincia. Con visión estratégica, trabajo articulado y un crecimiento sostenido, Córdoba reafirma su rumbo para proyectarse con fuerza en el escenario global.