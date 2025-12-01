Empresario cordobés que votó a Milei y fabrica heladeras: "Si no logramos pasar esta barrera, vamos a tener que cerrar"

El presidente de FAM SA, César Maccio, advirtió por la difícil situación que atraviesa su fábrica de heladeras y termotanques solares por la apertura de las importaciones al asegurar que "si no logra pasar esta barrera, va a cerrar".

“Nos ha llevado 25 años meternos en el mercado y formar parte de esta red de fabricantes que son 14, 15 las empresas más grandes del país y que competimos a capa y espada entre todos porque el mercado es muy competitivo”, explicó.

“Ya en el 2016,2017 tuvimos con Macri una apertura de frontera a donde nuestras ventas cayeron, no el 30%, sino el 70%. Nos quedamos con el 30% de la producción y fue allá cuando incorporamos los termotanques solares como para darle a nuestro know-how de conocimiento de manejo de chapa y poliuretano algún rubro distinto que nos pudiera permitir sostener la capacidad instalada”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Importaciones

“Hoy estamos en una similar situación, otra vez con la frontera abierta, otra vez con la asimetría de los chinos que subsidian el producto terminado con un 15% de retorno de impuestos”, precisó el empresario.

Y luego detalló: “Nosotros compramos los insumos para hacer el mismo producto base 100 y el chino nos manda el producto terminado base 85”.

Costo argentino

“La diferencia está siempre en el costo argentino que tenemos con la gran presión impositiva y sobre todo la reimposición de impuestos como el ingreso bruto o el impuesto municipal, a donde toda la cadena de proveedores locales, cada vez que facturan, reimponen nuevamente esos impuestos, que no son desgravables, obviamente.

Además señaló que “estamos con un promedio de salario alrededor de los mil dólares” con “una jornada de trabajo de 184 horas normales que restando los feriados promedio, son 170 horas de trabajo” mientras que “los chinos trabajan alrededor de 300 horas mensuales por 600 dólares”.

Aunque después aclaró que de "ninguna manera" es su intención de que los empleados trabajen la misma cantidad de horas que se trabajan en el país asiático.

"La mano de obra en la Argentina, los mil dólares que te hablo hoy que cobra un operario promedio, no le alcanzan ni a la mitad de lo que le alcanza al chino los 600", puntualizó.

El voto a Milei

Al ser consultado por el periodista Jorge “Petete” Martínez sobre si había votado al presidente Javier Milei, el empresario respondió: “Es cierto, lo voté. Porque necesitábamos un cambio, necesitábamos políticas transparentes, necesitábamos sincerar muchas cosas, dejar de subsidiar los servicios, y dejar de tener que transar con el gobierno para poder adquirir las materias primas”.

“No les importa que la industria pierda puestos”

“A mi criterio esto es re simple. A ellos no les importa que hoy la industria pierda puestos de trabajo porque consideran que todos esos puestos de trabajo serán absorbidos más adelante por empresas de servicios”, aseveró.

“Al igual que Chile, no producen nada, simplemente producen bienes primarios, energía, cobre, algún agroalimento”, ejemplificó.

“Una vez que nos aniquile a todas las empresas y ya no le podamos pagar más el gasto, ¿quién va a pagar la fiesta? Si todavía nadie se reconvirtió a una empresa de servicios”, advirtió Maccio.

Preocupación

“Es una lucha permanente, estoy en contacto con la gente todo el día. Me paso dentro de la planta, y diciéndole, transmitiéndole: ´muchachos, tenemos que ser competitivos para poder subsistir. Entiendan que si no logramos pasar esta barrera, vamos a tener que cerrar la empresa´”, relató.

“A veces transmitirle eso a un empleado es duro porque él cree que está haciendo su mejor esfuerzo o al menos con venir y estar todo el día en la empresa se está ganando su sueldo y a veces no pasa. Simplemente es como en el fútbol o ganamos partidos o nos vamos al descenso y a otro campeonato, otra liga, no sé. Es lo que nos está pasando hoy”, concluyó con preocupación.