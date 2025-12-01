Especialista advirtió que pobreza multidimensional en Argentina alcanza 67%, no el 31,6% oficial

La metodología oficial que utiliza el INDEC para medir la pobreza en Argentina quedó bajo cuestionamiento por parte de un especialista del Conicet. El sistema actual resulta "obsoleto" y "superlimitado" porque fue diseñado en 1985 y solo contempla ingresos monetarios frente al costo de una canasta de 52 alimentos, según advirtió Martín Maldonado, investigador especializado en pobreza y políticas sociales.

"La medición central de pobreza solo tuvo ajustes menores desde que fue diseñada. Pero es muy limitada porque mide solamente pobreza monetaria", explicó Maldonado en diálogo con radio Continental Córdoba.

El investigador detalló que la metodología vigente compara el ingreso monetario de aproximadamente 40.000 hogares urbanos con el costo de una canasta básica de alimentos. Sin embargo, deja fuera variables fundamentales: "No mide precio de los servicios públicos, no mide el precio de la educación, los costos de la salud, del esparcimiento. Tampoco mide costo de transporte y combustible".

Cuatro mediciones, cuatro resultados diferentes

Maldonado detalló que en Argentina existen cuatro formas distintas de medir la pobreza, dos oficiales y dos no oficiales, que arrojan resultados drásticamente diferentes. Según los datos presentados por el especialista, la medición por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) registró 6,7% de población pobre en 2022, mientras que la Línea de Pobreza oficial del INDEC marcó 31,6% en 2025.

En contraste, la medición multidimensional elaborada por la Universidad Católica Argentina (EDSA-UCA) alcanzó 67,5% en 2024, y el índice de Nivel Socioeconómico registró 51% en 2025.

Para ilustrar esta disparidad, el investigador recurrió a una analogía médica: "Imaginemos que tenemos un paciente que tiene una enfermedad terminal, como un cáncer. Ese paciente choca en el auto y se quiebra todos los huesos. Entonces llega a la terapia intensiva con su cáncer, con los huesos quebrados y en la terapia le miden la fiebre. Cuando entra tiene 40 de fiebre, al otro día tiene 38 de fiebre y los medios de comunicación cronican esa mañana: el paciente está mejorando".

Maldonado calificó como "irreal e irresponsable" los titulares periodísticos que atribuyen a un presidente haber "producido 6.000.000 de pobres en 6 meses" o haber "sacado de la pobreza a 10.000.000 de argentinos en un año". "La pobreza es una realidad estructural, compleja y multidimensional que no puede medirse solamente con la variación de precios de 52 alimentos", enfatizó en el programa radial Última Pregunta.

El costo político de cambiar la metodología

Maldonado atribuyó la falta de actualización metodológica a razones tanto técnicas como políticas. "Cambiar la metodología implicaría que el gobierno de turno se tiene que hacer cargo de 67% de pobreza, en vez del 30% de pobreza. Con lo cual es una pésima noticia política", afirmó.

El experto agregó que adoptar una medición multidimensional obligaría al Estado a "pagar el triple de asignaciones universales por hijo, el triple de transferencias, el triple de planes sociales, algo que ningún gobierno está dispuesto a hacer".

Esta metodología más completa, según detalló, ya funciona como medición oficial en países como México, Brasil y Chile. En Argentina, una universidad privada de Buenos Aires la implementa desde 2010 con rigor metodológico, aunque con una muestra reducida de 5.800 hogares, insuficiente para representar al universo poblacional.