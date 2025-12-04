Una filosa respuesta a Paolo Rocca, aplausos y reclamos: así fue el paso de Luis Caputo por el Cicyp

“La mejor política industrial es la estabilidad”, lanzó el ministro de Economía, Luis Caputo, a un grupo de periodistas entre los que se encontraba PERFIL mientras salía del Alvear Palace Hotel. Fue una respuesta a la frase del dueño del Grupo Techint, Paolo Rocca, quien semanas atrás pidió en nombre del empresariado que el Gobierno empiece a intervenir en la economía con una política industrial activa. Poco tocó el titular del Palacio de Hacienda ese tema cuando se dirigió al círculo rojo en el Consejo Interamericano de la Producción y el Comercio (Cicyp) con un mensaje con el que intentó disipar la incertidumbre financiera. La platea aplaudió, pero también cuestionó la falta de señales concretas de la reactivación industrial.

El contrapunto expone las visiones que conviven en tensión dentro del oficialismo y su alianza con el establishment. Mientras Rocca exige una "segunda fase" con intervención estratégica para defender la producción nacional frente a China, Caputo se plantó en el dogma que baja desde Javier Milei: el orden macroeconómico es la única política sectorial que ofrecerá esta gestión. Una definición con la que el salón en el que se encontraban representantes de diversos sectores comulga, pero que para muchos no es suficiente. “Estamos muy planchados, la reactivación tiene que llegar antes de las reformas”, le decía antes de sentarse a almorzar un participante de la Unión Industrial Argentina (UIA) a un integrante de la elite empresarial que planteaba cambios inmediatos y positivos para la producción, apenas el Congreso apruebe los proyectos que enviará el Ejecutivo.

¿Cómo seguimos?

Distinto a otras ediciones, el jefe de Economía saludó en un sector “VIP” a las cabezas del Grupo de los Seis, pero no hubo charla. “Nada más un saludo”, afirmaron dos de los presentes, y luego una foto frente al arbolito de Navidad del lujoso hotel de Recoleta. En el escenario, la presidenta del Cicyp, Bettina Bulgheroni, dio la bienvenida y de su discurso resaltó una pregunta: “¿Cómo seguimos?”. Luis Caputo centró sus palabras, aprendidas de memoria y repetidas en un lapso de cuatro horas —ya que por la mañana había asistido al evento de un medio económico— en aclarar puntos de la negociación con bancos por un préstamo repo para pagar los vencimientos de enero con bonistas privados y prometer la vuelta a los mercados voluntarios de deuda.

Javier Milei: "No tenemos que reportarle a cuatro o cinco atorrantes del círculo rojo"

El corazón del clima del evento fue la ambivalencia: mientras los espejos del salón decorados como en la belle époque reflejaron los pulgares arriba a Caputo, en las conversaciones de entremesa se hizo latente la urgencia de que el relato pomposo de récords “históricos” que marca la administración libertaria se traduzca en resultados positivos concretos.

Velocidad de recuperación y presión a gobernadores

“Hay una cuestión de velocidad. Como Cámara estamos de acuerdo con el rumbo, pero nosotros también tenemos que contener a aquellos comerciantes a quienes se les están cayendo las ventas”, advirtió el titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, a PERFIL. Una forma de expresar que la "estabilidad" macroeconómica por sí sola todavía no está llenando los carritos del supermercado ni las órdenes de compra de las fábricas. Grinman fue uno de los que hizo preguntas al ministro una vez terminado el discurso, con el objetivo de pasar un mensaje a los gobernadores e intendentes sobre la presión tributaria a las provincias y municipios.

El embajador Pablo Quirno (a la derecha) acompañó a Caputo en la visita a los empresarios del Cicyp

El titular de la cartera de Hacienda volvió a tirar la pelota para su lado cuando instó a los empresarios a que sean ellos quienes ejerzan la "presión pública" sobre los mandatario provinciales, ya que "los políticos son vulnerables" a la queja social. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, preguntó sobre el timing de las obras de infraestructura, la licitación de la Hidrovía y las rutas nacionales. Caputo confirmó la hoja de ruta privatizadora y estableció un plazo de seis meses para terminar y avanzar los proyectos. El vicepresidente de la SRA y extitular del Cicyp, Marcos Pereda —quien protagonizó en el último almuerzo un cruce con Federico Sturzenegger— no estuvo presente en esta edición.

Dólar abajo del colchón, crédito y la "paternidad" de la reforma laboral

Por último, el titular de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, preguntó por la Ley de Perdón Fiscal y si esta iniciativa incluirá activos financieros locales. El ministro respondió que sí, habló de sacar los “dólares de abajo del colchón”, pidió cortar con el miedo a los bancos para reactivar el crédito y "terminar con la dependencia de Wall Street". Un guiño al sector financiero presente, prometiendo que el flujo de fondos hoy fuera del sistema tendrá luz verde para volver y financiar el "sueño" del crédito propio que persigue el Gobierno.

Ante la crisis eterna, el círculo rojo se endurece y Caputo enfrentará a una platea empresaria sin paciencia

Caputo habló de la reforma laboral y se llevó el aplauso más fuerte, cuando planteó que “los principales beneficiarios” de la iniciativa serán los empresarios. Había ansiedad por conocer los detalles. Entre el lomo de ternera con papas y vegetales y un postre que consistió en mousse de chocolate con corazón de dulce de leche, el titular de una de las principales Cámaras lanzó: “Acá todos quieren ser padres de la reforma laboral”.

Bettina Bulgheroni, presidenta del Cicyp, junto a Eduardo Eurnekian saludaron al ministro Caputo

El ministro se sentó sólo unos minutos en la mesa principal al lado de Bettina Bulgheroni y del dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekián. También estaban el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; el dueño de Cabrales, Martín Cabrales; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, el presidente de Pan American Energy (PAE), Alejandro Bulgheroni; Mario Grinman, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. El exsecretario de Finanzas se quedó un tiempo después a conversar con los hombres y mujeres de negocios, que se acercaban a él con una sola pregunta: "¿Cuándo se va a firmar el acuerdo con Estados Unidos?".

AM/ML