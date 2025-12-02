En la antesala del último almuerzo anual del CICyP, el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, habló con Canal E y explicó por qué el evento genera una expectativa inusual entre los empresarios más influyentes del país y qué esperan de Luis Caputo.

Ariel Maciel recordó que este ámbito “es un lugar donde generalmente es muy bien recibido el gobierno de Javier Milei”, pero advirtió que la situación cambió porque los empresarios ya no quieren escuchar solo diagnósticos pasados, sino definiciones del rumbo económico. “Venís a contar lo mismo, me tratás como un nene, no me hablás nunca de lo que va a pasar”, resumió sobre el malestar que recorre al G6.

Luis Caputo se hará presente ante los empresarios

Tras la fallida presentación anterior, cuando Luis Caputo no asistió y envió a Federico Sturzenegger, la expectativa se concentra en su presencia. Desde el ministerio de Economía “confirmaron que va a estar Caputo”, pero eso no calma a los empresarios ya que esperan anuncios concretos.

Maciel sostuvo que el ministro Caputo llega fortalecido por el resultado electoral, con la narrativa interna de que “se hizo todo bien hasta ahora”, pero las empresas reclaman pasar a otra etapa: “Hay que sufrir para regresar, ya van dos años de sufrimiento, ¿cuándo nos toca la etapa de crecimiento?”.

Luego, manifestó que, “eso no es previsibilidad solamente, lo que necesitamos es justamente cuál es el plan que tenés para que a nosotros nos empiece a ir mejor”.

El entrevistado explicó que la macro ordenada no alcanza, los sectores productivos necesitan señales microeconómicas. “No alcanza con que me cuentes que se viene la reforma, necesitamos condiciones para que se reactive el consumo y la competitividad”, citó.

El hartazgo del empresariado

Incluso cuestionan la falta de diálogo directo: “No tiene información privilegiada uno a uno, entidades del exterior se juntan más seguidamente con el ministro que nosotros”. Según detalló, el humor empresario cambió radicalmente: “Ya están cansados de ser los espectadores que le aplauden todo al ministro de Economía”.