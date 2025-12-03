Luis Caputo aseguró que los bancos le ofrecen al país hasta U$S 7.000 millones

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que negocia con bancos privados un crédito con un máximo de US$ 7.000 millones para hacer frente al pago de intereses de enero. “Los bancos nos ofrecieron US$6.000/7000 millones y estamos viendo cuanto le tomaremos”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda en el encuentro "Líderes" organizado por el diario El Cronista. Caputo destacó que “queremos asegurar que el pago de enero no haga que bajen las reservas”. En el encuentro aseguró que "nunca se habló de un préstamo de 20 mil millones con bancos", agregó.

"Estábamos hablando con Estados Unidos, antes de las elecciones y con dos países más para hacer este fondo que el secretario (Scott) Bessent estaba diciendo de esos nuevos 20.000 millones de dólares", mencionó. Y buscó en todo momento aclarar que el gobierno no negociaba un monto de 20 mil millones con bancos. "Cualquiera que tiene algo de experiencia en esto, sabe que no hay ninguna posibilidad que los bancos le presten 20.000 millones de dólares a Argentina", mencionó.

Sobre el crédito de los bancos de Wall Street: fue culpa del señor Bessent que no llegaran

El ministro se refirió largo y tendido al tema de las reservas y criticó a los "que quieren que a la Argentina la vaya mal". Incluso señaló que ahora le señalan un "nuevo imposible" al gobierno bajo la idea de que no puede "acumular reservas".

El desafío de acumular reservas

"Primero, no hay ningún debate, y nunca estuvo: el Fondo quiere que compremos reservas, el mercado quiere que compremos reservas y nosotros queremos comprar reservas. Nos lo vienen a decir a nosotros, que somos el equipo económico que más reservas compraron en la historia, lejos, por más del doble del que del que nos sigue. Entonces, nunca hubo un debate en esto", señaló. En ese sentido. pidió separar la compra de reservas versus la acumulación de reservas. "Una cosa es comprar y otra poder acumularlas", mencionó.

"Nosotros hemos comprado, como digo, reservas récord. Ha sido difícil acumularlas, ¿por qué? Porque heredamos una situación de deuda enorme", sintetizó y en ese sentido explicó que "lo paradójico es que tratan de instalar este tema en el momento en que justamente pasa casi lo contrario, porque entramos en el período en el que justamente será más factible va a ser acumular reservas",

"Sepa la gente que cualquier país normal refinancia sus deudas, no solo el capital, sino la mayoría de los intereses también. Nosotros somos un gobierno que tiene el suficiente superávit fiscal para pagar los intereses de la deuda, ahora que nos pidan que tengamos superávit fiscal para pagar también el capital, es un poco mucho", mencionó.

Al abrir el encuentro “Líderes” organizado por el diario “El Cronista”, el ministro se mostró confiado en que en las próximas semanas bajará el riesgo país a partir de este acuerdo que se reforzará con el paquete de leyes que se enviará al Congreso Nacional.

Caputo aprovechó la oportunidad para negar una negociación por US$20.000 millones por bancos. “Cuando se descomprimió el ‘riesgo kuka’ –continuó- elegimos ‘hacerla por las nuestras’, porque es mucho más fuerte la señal de que podemos hacerlo solos”. En ese marco confirmó la oferta de bancos privados por entre US$ 6.000/7.000 millones.

“Queremos asegurar que con el pago de enero no bajen las reservas. Y esperamos que con el `paquete de leyes que mandamos baje el Riesgo País”, recalcó el ministro.

Cómo planea acumular reservas Luis Caputo en 2026

Con el objetivo de clarificar la situación, prometió que “se va a comunicar el proceso de acumulación de reservas y el acuerdo con los bancos. La lógica diría que en los próximos meses debiera bajar el riesgo país”.

El ministro también reiteró que se mantendrá el esquema de bandas debido a que el mercado de cambios argentino es muy chico con días de operaciones de US$ 90 millones, con lo cual una intervención para comprar reservas haría subir el precio de forma distorsionada.

En este marco, consideró que “la oferta de dólares tendría que venir por la cuenta financiera" y enfatizó que eso “está bien porque eso es inversión”.

Sobre el proceso de compra de reservas, explicó que “si asumimos que la base monetaria se mantiene constante con relación al PBI, eso quiere decir que en términos nominales la base monetaria subiría 25%. Eso nos permitiría comprar US$ 7.000 millones, sin la necesidad de esterilizar”.

Añadió que si “se recuperara la demanda de dinero, un punto del PIB, son otros US$ 7000 millones” y si la demanda se recupera “dos puntos hasta 20.000 millones sin esterilizar o sea sin tener que pagar intereses”.

También destacó que tiene que haber posibilidad de comprar esos dólares, ya que si hay una oferta muy grande y no acompaña la demanda, la compra con pesos emitidos sin demanda generará presiones inflacionarias.+

lr