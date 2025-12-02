El ministro de Economía, Luis Caputo, cuestionó al municipio de Cañuelas por aumentar una tasa municipal sobre la hacienda que impacta en el precio de la carne. Ante la noticia de que la intendenta del partido bonaerense, Marisa Fassi, dispuso autorizar incrementar las guías de hacienda un 124% en menos de un año, Caputo se posicionó contra la medida. En su cuenta de X, citó el posteo de un usuario que daba el dato y criticó que “lo único que saben hacer es subir impuestos y aun así tienen déficit”.

Sin embargo, el aumento de esta tasa municipal fue rechazado por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), ya que demostraron que la suba de la alícuota no se condice con la inflación, pues la guía municipal pasó de $1.965 a $4.409. Indicaron también que los precios en el mismo período treparon 24,8% y que el índice interanual fue de 31,3%, al señalar que “la inflación creció un 25%, pero la guía aumentó 124%, cinco veces más de lo que subieron los precios promedio de la economía”.

A su vez, dijeron que “el aumento del valor de las guías municipales de Cañuelas no se relaciona con la inflación, sino que responde a una decisión de actualización con impacto desproporcionado y regresivo sobre las empresas que faenan para consumo local”.

En este sentido, la entidad sostuvo que el aumento reduce la rentabilidad, además incrementa los costos del circuito formal, atenta contra la competitividad y potencia el riesgo de informalidad en la cadena de comercialización de carnes. Este incremento se sufrió en el circuito de la carne, especificando que el mayor costo derivó con la suba del precio final en carnes, reducción del margen operativo y ajuste en las tarifas de faena.

Respecto al efecto que tiene la tasa municipal en la actividad, los funcionarios de CAMYA explicaron que “tiene un impacto sobre el sector matarife, ya que el uso de guías es obligatorio para trasladar hacienda a faena dentro del circuito legal”, y recalcaron que “su costo se convierte en un gasto operativo directo y afecta la estructura de costos y la competitividad”.

AO/fl