El dirigente liberal Carlos Maslatón propuso “aranceles 0%, dólar-peso libre y tasas de interés libres”, ante “el cierre de fábricas y las fundiciones generales de industrias”.

Córdoba: baja de ventas y exportaciones obliga a Stellantis a adelantar vacaciones

Cierre de fábricas

Además señaló que es el “tema del momento en el país” y que “las críticas al respecto son injustas, de ambos lados”.

“Desde un liberalismo falso se celebran estas caídas al reputarse a las empresas como ineficientes”, explicó en una extensa publicación de la red social “X”.

“Desde el peronismo clásico y la izquierda se culpa a la apertura de importaciones”, agregó.

Arcor mete presión: reclama reforma laboral y alivio tributario para sostener la competitividad

Propuesta

“La verdad es que, en un sistema de mercado libre, los aranceles deben ser muy bajos o no existir. Pero condicionado a que los precios reales en el país sean fruto natural de las fuerzas del mercado, lo que no sucede cuando el tipo de cambio está fijado a propósito a la baja por el Estado y las tasas de interés artificialmente al alza creando así un país carísimo”, argumentó el analista económico.

“Lamentablemente nadie ya pide lo único que puede arreglar este problema: aranceles 0%, dólar-peso libre y tasas de interés libres sin ninguna intervención del gobierno evitando toda acumulación de deuda pública no sustentable”, concluyó Maslatón.