Luis Caputo defendió las bandas para el dólar: "Es un esquema superador"

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó hoy que “estamos en un punto de inflexión en nuestra historia” y defendió el esquema de bandas para el dólar en un encuentro realizado por el Centro de Investigaciones para el desarrollo del Seguro (CIDES).

“Lo que está más firme que nunca es el compromiso de mantener estas políticas. El rumbo es indeclinable", señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Según Caputo, “estamos en un punto de inflexión en nuestra historia porque se combina la ortodoxia económica, la gobernabilidad y el apoyo de la sociedad”.

Scott Bessent reveló que Argentina activó un tramo del swap de u$s 20 mil millones con Estados Unidos

“Antes estaba relacionado con sus ideas y a su personalidad, hoy yo noto en el empresariado, inversores y político que hay admiración por Javier Milei”, dijo Caputo.

El ministro reveló que el Consejo de las Américas en Estados Unidos empresarios le informaron al presidente que están dispuestos a “invertir todo dólar adicional en Argentina”.

Aseguró que este nivel de atracción que genera el presidente es “fundamental” para la llegada de inversiones. Caputo afirmó que “las inversiones están llegando en tiempo récord”.

“Esto asegura el punto de inflexión que creemos que estamos atravesando. Son inversiones que dan vuelta la matriz económica de la Argentina”, subrayó.

Caputo afirmó que "en los últimos dos meses y medio hemos anunciado inversiones por casi US$ 100.000 millones. Tenemos 23 proyectos en el RIGI por US$ 50.000 millones, 9 aprobados por US$ 25.000 millones. No son inversiones que van a llegar mañana, pero están aseguradas en los próximos cuatro años". Agregó que para asegurar este camino es que “estamos mandando las reformas laboral y tributaria”.

Caputo afirmó que la industria del Seguro es “el motor del crecimiento” y que “en la Argentina no se les dio el lugar que se merece”. Apuntó a que es un sector que moviliza el mercado de capitales.

Las tres razones para defender las bandas para el dólar

Consultado sobre el futuro de las bandas cambiarias acordadas con el Fondo Monetario Internacional, el funcionario sostuvo que va a continuar porque "es un esquema superador" por tres razones.

Sobre la primera razón, señaló que "Argentina tiene una enorme volatilidad en la demanda de dinero. Es un país muy sensible a cualquier shock interno o externo, económico o político. Esa volatilidad en la demanda de dinero hace que una flotación libre sea complicada".

En segundo lugar, comentó que el mercado de cambios local "es muy poco profundo y no se puede dar el lujo de flotar libremente. A dos horas de haber abierto se habían operado 13 millones de dólares y eso no es serio. Para una flotación libre debe haber un mercado profundo".

“En tercer lugar, para graduarnos de país serio debemos tener menos volatilidad política. No podemos seguir teniendo como alternativa al comunismo”, indicó Caputo.

LM