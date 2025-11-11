Jorge Macri y Luis Caputo avanzan en un acuerdo por la deuda con la Ciudad

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con el ministro de Economía, Luis Caputo, para destrabar la deuda que la Nación mantiene con la Ciudad por las transferencias del 1,55% de la Coparticipación. El encuentro, realizado en el Palacio de Hacienda, fue calificado como “positivo” por Gabriel Sánchez Zinny, jefe de Gabinete porteño, y por el ministro de Justicia, Gabino Tapia, quienes confirmaron que los equipos técnicos seguirán trabajando en un esquema de pago que permita avanzar hacia un entendimiento más amplio.

La Ciudad reclama la normalización de las partidas, la cancelación de la deuda acumulada desde agosto, que asciende a $274.000 millones, y la inclusión de ese monto en el Presupuesto 2026. Macri planteó que la continuidad de las transferencias es esencial para cumplir con lo dispuesto por la Corte Suprema, que en su fallo ordenó restituir a la Ciudad el flujo del 1,55% mientras se resuelve el litigio de fondo.

Además de Sánchez Zinny y Tapia, participaron de la reunión el ministro de Economía porteño, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda nacional, Carlos Guberman; y la subsecretaria de Coordinación Fiscal, Valeria Sánchez.

El trasfondo político le agregó densidad a la negociación. El Gobierno nacional busca consolidar acuerdos con gobernadores y con la Ciudad para llegar a diciembre con un Presupuesto que ordene la transición económica y muestre señales de previsibilidad. En paralelo, la administración porteña sostiene ante la Corte su demanda por el reintegro de USD 6.000 millones derivado de la quita de Coparticipación aplicada en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando el porcentaje se redujo del 3,5% al 1,4%.

En ese marco, la El Gobierno de la Ciudad insiste en la restitución plena del 3,5% mediante transferencias diarias del Banco Nación y en un esquema que deje atrás la lógica de pagos intermitentes. Las conversaciones técnicas continuarán en los próximos días, mientras el Gobierno porteño busca garantizar que el reclamo histórico por la Coparticipación tenga una resolución estable dentro del nuevo mapa político y fiscal.

