El ministro de Economía, Luis Caputo, recibe este martes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, luego de los reclamos del segundo por los fondos que le adeuda la Nación a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación.

El intercambio tendrá lugar a las 10 en el Palacio de Hacienda e incluirá la asistencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El temario está compuesto por el pedido del referente del PRO de incluir la deuda en el Presupuesto 2026. “Como toda obligación de pagar, el acuerdo tiene que estar en el Presupuesto”, anticipó el alcalde porteño anoche, en declaraciones La Nación +.

Coparticipación: cómo le fue al NEA en el reparto de recursos entre provincias

En medio de la discusión por el nuevo Presupuesto nacional y las negociaciones entre la Casa Rosada y los gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, volvió a poner sobre la mesa el reclamo por los fondos de coparticipación federal que, según denunció, Nación está demorando.“Hicimos un acuerdo con el Gobierno en la Corte Suprema por la coparticipación, más allá del fallo. Nos sentamos y aceptamos un mecanismo de pago diferente que pidió el Gobierno, y ellos asumieron el compromiso en la Corte”, señaló Macri en diálogo con radio La Red en las últimas horas.

El monto en disputa es el 2,95% de la masa coparticipable que la Corte ordenó transferir a CABA.

Luis Caputo, ministro de Economía.

El año pasado, la Ciudad y el Gobierno nacional habían alcanzado un acuerdo para cumplir la cautelar de la Corte Suprema, que garantizó un pago del 2,95 % de los fondos coparticipables. De acuerdo con ese entendimiento, los giros se realizarían 1,40% por goteo diario y 1,55 % en forma semanal.

Sin embargo, Macri advirtió que el esquema no se está cumpliendo en tiempo y forma: “Se generó una deuda nueva y por eso no se está cumpliendo. Con los momentos difíciles que pasaron, no sé si lo justifico, pero lo entiendo”, dijo.

La inflación de octubre en CABA se mantuvo en 2,2%

“Entiendo que los últimos meses han sido difíciles para el gobierno nacional, así que un atraso es aceptable, pero son números muy grandes. Espero que podamos encontrar destrabarlos rápidamente”, justificó, aunque alertó: “Porque para mí, cumplir o incumplir un fallo de la Corte no es un dato menor”, aseguró.

El mandatario porteño sostuvo que esos recursos “tienen que estar expresados en el Presupuesto” y que su inclusión es condición para el acompañamiento político del bloque del PRO a la ley de gastos e ingresos que el Ejecutivo enviará al Congreso.

Contexto político: El PRO, Milei y la puja por los recursos

Las tensiones entre el PRO y La Libertad Avanza resurgen tras las elecciones. Aunque en el distrito porteño ambas fuerzas compitieron juntas y obtuvieron un triunfo cómodo sobre el peronismo, la continuidad de la alianza está en duda.

Macri busca marcar autonomía política y financiera, mientras el Gobierno nacional encara una nueva fase de reformas apoyado en acuerdos con los gobernadores. En este marco, el reclamo porteño se convierte también en una prueba política para la relación entre Jorge Macri y Javier Milei, caracterizada por una convivencia tirante.

“Hay que tener humildad y tratar de trabajar juntos, aún con algunas pequeñas diferencias, para definitivamente emprender un camino de transformación del país”, remarcó Macri, aunque dejó claro que la Ciudad no resignará recursos.

lr/ff