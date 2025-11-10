Senadores de EE.UU. logran acuerdo para poner fin al cierre del Gobierno

Los senadores estadounideneses alcanzaron este domingo un acuerdo provisional para poner fin al cierre del Gobierno federal, que se extendió por un periodo récord de 40 días y obligó a paralizar numerosos servicios públicos.

Los legisladores republicanos del presidente Donald Trump y los demócratas de la oposición acordaron dotar de fondos al Gbierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales, indicaron CNN y Fox News.

La medida legislativa superó rápidamente una votación de procedimiento en el Senado, aparentemente con el apoyo suficiente de los demócratas. Si la Cámara de Representantes también aprueba el proyecto de ley, el texto será presentado al presidente para su promulgación, un proceso que podría tardar días.

Este avance genera esperanzas de un pronto retorno a la normalidad, luego de que cientos de miles de empleados federales hayan estado suspendidos o trabajando sin pago desde el 1 de octubre.

"Parece que estamos cerca de terminar con el cierre" gubernamental, dijo Trump a periodistas al llegar a la Casa Blanca después de un fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Según los legisladores, el acuerdo buscar financiar el programa de asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses (uno de cada ocho), actualmente suspendido. También incluye revertir el despido de miles de empleados federales del mes pasado y someter a votación la extensión de la ayuda para la atención médica, que vence a fin de año.

La propuesta "protegerá a los funcionarios federales contra los despidos injustificados, reincorporará a aquellos que fueron despedidos erróneamente durante el 'shutdown', y garantizará que los funcionarios federales reciban su salario retroactivo", afirmó el senador demócrata Tim Kaine en un comunicado.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, lamentó sin embargo que la extensión de las ayudas de salud sea objeto de una votación y no de una adopción directa. "Esta lucha va y debe continuar", declaró en la Cámara Alta.

Preocupaciones por el Día de Acción de Gracias

Debido al impacto del cierre del Gobierno en el control del tráfico aéreo, más de 2.700 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados y 10.000 sufrieron retrasos el domingo, según el sitio web FlightAware. Entre los aeropuertos afectados se encontraban Newark y LaGuardia en Nueva York, el O'Hare en Chicago y el Hartsfield-Jackson en Atlanta.

Desde el viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA), el regulador del transporte aéreo estadounidense, había solicitado a las aerolíneas que reduzcan gradualmente sus vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que trabajan sin sueldo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió el domingo que un cierre prolongado del Gobierno empeoraría la situación, con la proximidad del Día de Acción de Gracias a finales de mes. Ese fin de semana también da inicio a la temporada de compras navideñas, de la que dependen muchos minoristas.

El regreso a la normalidad del tráfico aéreo podría tardar días después de que finalice el cierre, ya que la financiación federal, que incluye los salarios, necesita tiempo para reactivarse.

Trump mencionó el estancamiento presupuestario, causado por desacuerdos entre republicanos y demócratas en el Congreso, como una de las razones de la serie de derrotas electorales sufridas por su partido el 4 de noviembre.

