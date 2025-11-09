Renuncian los jefes de la BBC tras la manipulación de un discurso de Donald Trump

El director general de la BBC, Tim Davie, y la directora ejecutiva de Noticias, Deborah Turness, presentaron este domingo su renuncia tras confirmarse que un documental de Panorama había emitido un discurso de Donald Trump con ediciones que alteraban su sentido original. La crisis estalló luego de que el diario The Telegraph revelara un memorando interno que describe cómo el programa unió dos fragmentos del mensaje del entonces presidente —separados por más de 50 minutos— para construir una frase en la que parecía incitar a sus simpatizantes a “luchar” durante el asalto al Capitolio en enero de 2021.

La polémica, que se intensificó en las últimas semanas, derivó en una investigación interna que verificó los recortes y desató un terremoto institucional en la cadena pública del Reino Unido.

El documento, de 19 páginas, fue elaborado por Michael Prescott, exasesor independiente del comité de estándares editoriales. Además de señalar la manipulación en el documental Trump: A Second Chance?, advertía otros problemas: un sesgo propalestino en BBC News Arabic durante la cobertura de la guerra en Gaza y la supuesta exclusión deliberada de voces conservadoras en debates sobre identidad de género. Prescott dejó su cargo en junio, pero el memorándum —filtrado a la prensa— precipitó la caída de la cúpula editorial de la BBC. The Telegraph publicó los detalles y detonó una controversia que ya forzaba a la cadena a preparar disculpas públicas.

En su carta de despedida, Davie asumió la responsabilidad: “La BBC está funcionando bien, pero se han cometido algunos errores y, como director general, debo asumir la responsabilidad final”. Davie llevaba 20 años en la institución y ocupaba el cargo máximo desde 2020.

Turness, por su parte, negó que exista un sesgo institucional, aunque reconoció fallas en la edición del documental. “La polémica ha llegado a un punto en el que está causando daños a la BBC, una institución que amo, y la responsabilidad recae sobre mí”, expresó.

Dentro del organismo, el presidente Samir Shah calificó la jornada como “un día triste para la BBC” y dijo comprender la presión bajo la que trabajaba Davie.

La ministra británica de Cultura, Medios y Deporte, Lisa Nandy, agradeció los años de servicio de Davie y subrayó la necesidad de “noticias fiables y programación de alta calidad” en un contexto de tensión política global.

Desde Estados Unidos, la reacción fue inmediata. Trump celebró las renuncias a través de TruthSocial, su red social, donde acusó a la BBC de haber manipulado “su perfecto discurso del 6 de enero” e intentado influir en las elecciones presidenciales. “Gracias a The Telegraph por desenmascarar a estos periodistas corruptos”, escribió. Su hijo, Donald Trump Jr., también intervino: “¡¡¡¡Los ‘reporteros’ de NOTICIAS FALSAS en el Reino Unido son tan deshonestos y están tan llenos de mi**da… como los de aquí en Estados Unidos!!!!”.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, redobló las críticas y calificó a la BBC como una “máquina de propaganda izquierdista” financiada por los contribuyentes británicos.

El documental cuestionado, producido por la independiente October Films y emitido una semana antes de las últimas elecciones estadounidenses, combinó dos fragmentos del discurso de Trump del 6 de enero de 2021. En la edición, la frase “Vamos a marchar hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas” apareció como “Vamos a caminar hasta el Capitolio y estaré allí con vosotros. Y lucharemos. Lucharemos como demonios”.

La manipulación detonó la investigación interna y puso en jaque la credibilidad del programa de noticias más longevo del mundo —al aire desde 1953— y uno de los símbolos históricos de la BBC.

