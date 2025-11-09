Entre bromas, Orban intentó "sacarle" la vocera a Trump en medio de una conferencia en la Casa Blanca

Este viernes 7 de noviembre se vivió una situación viral en la Casa Blanca, cuando durante la rutinaria conferencia que Donald Trump daba con Viktor Orban, el primer ministro húngaro en una divertida escena intentó “robarle” al líder norteamericano su bella portavoz Karoline Leavitt.

El video se viralizó en redes sociales puede oírse como la vocera responde en duros términos a los cronistas presentes en la sala, diciendo que el presidente “heredó la peor crisis inflacionaria de la historia americana y la está resolviendo en 10 cortos meses”. Además, remarcó que Trump puso, en medio año, "más dinero en el bolsillo de la gente", y luego acusó a los periodistas de ocultar que el anterior gobierno creó “la peor crisis en la historia americana”.

En ese punto, Orban, gratamente sorprendido por el fuerte carácter y la vehemencia de Leavitt en la defensa de Trump, se ofreció a contratarla. El presidente norteamericano, siguiendo la broma, le dijo a su empleada: “Karoline, al primer ministro le gustaría que trabajaras para él en Hungría”. El mandatario de hungría le dijo a la joven: “Por favor, considérelo”. Trump entonces le expresó a su colega: “¿Sabe? Es una muy buena decisión la que acaba de tomar”, para luego pedirle a su vocera: “Por favor, no nos dejes, Karoline”.

Orban logró una exención para comprar petróleo ruso

Trump le concedió a Hungría una exención de las sanciones vinculadas al petróleo ruso, luego de recibir al primer ministro Viktor Orban, uno de sus más importantes aliados internacionales. El mandatario remarcó que “es muy difícil para Orban obtener petróleo y gas de otras regiones. Como saben, no tienen acceso al mar”. Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a la agencia AFP que la exención de Hungría es solo por un año, y explicó que, por su parte, Hungría se comprometió a comprar gas natural licuado estadounidense por aproximadamente 600 millones de dólares.

Tras conocerse el acuerdo, el ministro de Relaciones Exteriores de Orban, Peter Szijarto, escribió en X: “Estados Unidos ha concedido a Hungría una exención total e ilimitada de las sanciones sobre el petróleo y el gas. Estamos agradecidos por esta decisión, que garantiza la seguridad energética de Hungría”.

