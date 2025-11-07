Un ejecutivo colapsó en el Despacho Oval frente a Donald Trump y tuvieron que pausar la conferencia

Una conferencia de prensa encabezada por el presidente Donald Trump en el Despacho Oval se vio interrumpida abruptamente este jueves por una emergencia médica. Gordon Findlay, un alto ejecutivo de la farmacéutica Novo Nordisk, se desmayó súbitamente frente al escritorio presidencial. El colapso ocurrió justo cuando se presentaban los detalles de un nuevo pacto entre el Gobierno y el sector privado para reducir el precio de fármacos para la pérdida de peso, como Wegovy y Zepbound.

El tenso momento se produjo mientras David Ricks, director ejecutivo de Eli Lilly, otra de las firmas involucradas en el acuerdo, estaba dando su discurso. Ricks frenó su intervención al percatarse de que Findlay se descompensaba: "¿Estás bien, Gordon? Gordon, ¿estás bien?", preguntó mientras el ejecutivo de Novo Nordisk caía de rodillas.

La reacción fue inmediata. Entre los presentes se encontraba Mehmet Oz, director del programa de salud pública Medicaid, quien se acercó rápidamente para brindar asistencia médica. El propio Trump se levantó de su asiento para observar la situación, mientras el personal de la Casa Blanca solicitaba a los periodistas que abandonaran la sala para atender la emergencia.

La interrupción duró aproximadamente media hora. La portavoz oficial, Karoline Leavitt, emitió un comunicado llevando tranquilidad: "La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien. La conferencia de prensa se reanudará en breve".

Al retomar la agenda, el propio Trump se refirió al incidente ante la prensa. "Uno de los representantes de las compañías (...) se mareó. Se vio que se desplomó y ahora está bien", explicó el mandatario. Findlay fue retirado para recibir atención, pero según explicó el presidente, "cuenta con médicos aquí. Está bien". Hasta el momento, no trascendió la causa específica del desmayo.

Gordon Findlay es el director global de marca en Novo Nordisk desde 2023. El directivo, que reside en Suiza y tiene un doctorado en Bioquímica, cumple un rol central en la estrategia de productos de la compañía. Entre sus antecedentes, lideró la recuperación comercial de Norditropin durante una reciente crisis de suministro.

El acuerdo para bajar el precio de los remedios contra la obesidad

El incidente opacó momentáneamente el motivo real de la convocatoria: la presentación de un convenio con empresas como Eli Lilly y Novo Nordisk para reducir el precio de los medicamentos basados en moléculas GLP-1 (Ozempic, Wegovy y Zepbound).

El nuevo esquema fija los precios de las dosis orales iniciales en 150 dólares mensuales y las inyectables en 245 dólares al mes. Estos valores se aplicarán a pacientes que accedan a los tratamientos a través de los programas públicos Medicare o Medicaid.

Para la compra directa mediante la plataforma digital TrumpRx, el acuerdo establece un precio inicial de 350 dólares mensuales. Sin embargo, el convenio incluye una reducción escalonada, previendo que ese costo baje a 245 dólares en los próximos dos años.

Adicionalmente, se fijó un copago máximo de 50 dólares por cada medicamento del acuerdo para los beneficiarios de Medicare. En el caso de Medicaid, el acceso dependerá de la regulación de cada estado. La Casa Blanca destacó que estas medidas representan un esfuerzo conjunto con la industria para mejorar el acceso a la salud.

