Donald Trump: “Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá Comunista”

El jefe de Estado norteamericano, Donald Trump, participó como orador en el America Business Forum, en Miami, marcó en el que se refirió a la victoria electoral de Zohran Mamdani en la ciudad de Nueva York y arremetió contra el candidato electo: “Mientras yo esté en la Casa Blanca, Estados Unidos no se volverá Comunista” y no ocultó su frustración tras la derrota en distintos distritos del país.

En un discurso que se extendió durante más de una hora, Trump mezcló números, consignas y ataques, como así también cargó contra las políticas migratorias que proponen sus adversarios políticos.

El doble mensaje de Zohran Mamdani: le tiende la mano a Donald Trump, pero lo acusa de "no cumplir"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El mandatario estadounidense se pronunció por primera vez desde que el demócrata musulmán fue elegido como nuevo alcalde de Nueva York.

Donald Trump en el America Business Forum

“Si quiere ver lo que los demócratas del Congreso quieren hacer a Estados Unidos, solo miren los resultados de la elección de Nueva York, dónde su partido instaló a un comunista como alcalde de la ciudad más grande de la nación”, enfatizó Donald Trump.

Trump fue aún más duro en lo que continuó de su alocución: “Ellos representan el crimen, el caos y la corrupción. Nosotros representamos la ley, el orden y la justicia”.

"Pobre Nueva York": los polémicos tweets libertarios por el triunfo de Mamdani que desataron acusaciones de islamofobia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que los residentes de Nueva York comenzarán “pronto” a abandonar la ciudad para "huir del comunismo" tras la elección para alcalde y el triunfo del candidato demócrata Zohran Mamdani sobre el representante republicano, Curtis Sliwa.

El inquilino de la Casa Blanca ha reiterado que "ahora los demócratas son tan extremistas que Miami pronto será el refugio para quienes huyen del comunismo en la ciudad de Nueva York" y se ha mostrado sorprendido por la elección de Mamdani en su ciudad natal, la más poblada del país.

Donald Trump arremetió contra Zohran Mamdani

¿Ola progresista en EE.UU.?: qué significa el triunfo de Mamdani en Nueva York y cómo afecta a Trump

Donald Trump: “Ellos quieren más gasto para el gobierno y para los inmigrantes ilegales”

En materia de las iniciativas vinculados a los migrantes indocumentados, Donald Trump profundizó su mensaje y sostuvo que “ellos quieren más gasto para el gobierno y los inmigrantes ilegales”.

Además, manifestó: “Nosotros queremos sueldos más altos para los trabajadores estadounidenses , y eso es lo que vamos a lograr”.

PM