En Argentina, Milei; en Nueva York, Mamdani

Hace ya muchos años que los políticos mienten para ganar las elecciones y luego no cumplen las promesas electorales. Carlos Menem, después de haber sido votado para presidente prometiendo la revolución productiva y un salariazo, admitió que había mentido para ganar los votos populares, porque si decía la verdad no lo votaba nadie. ¡Qué inmoralidad!

Javier Milei ganó las presidenciales en el 2023 de una forma parecida, argumentando que el costo de un país hiper hipotecado lo pagaría la casta. Pero también mintió porque en cuanto asumió le hizo pagar ese costo al pueblo trabajador, los jubilados y los vulnerables en general.

Después de 2 años de ejercer el poder y constatar que la casta para él era el pueblo, los que lo votaron el 26 de octubre sabían que toda la energía del presidente estuvo y estará puesta en que los grandes jugadores mundiales de las finanzas, como JP Morgan y otros, ganen fortunas.

Mucho se discute sobre la influencia de EEUU para el triunfo de Milei, del mensaje de Donald Trump de apoyar o dejar al país a la deriva si no ganaba Milei, del “voto tranquilidad” versus “explosión de los mercados” etc. Lo cierto es que en esta votación nadie fue engañado por el presidente.

Por qué se sigue apoyando a los políticos que mienten

El modelo de país está sobre la mesa: agrícola-ganadero y exportador, importador neto de productos industriales, siendo el sector financiero el que más va a ganar en el esquema general. Claro, somos casi 50 millones y si no hay industrias o hay muy pocas, lo que va a sobrar es el desempleo.

Pero esto es lo que se votó; disfrazado de miedo, de paz, de mega inversiones extranjeras, de lo que sea, pero se votó sin ambigüedades.

A 8.500 km de distancia del km cero de la Argentina, en el corazón del capitalismo mundial, y en la ciudad más importante y numerosa de todo los EEUU de Norteamérica, Nueva York, se votó exactamente lo contrario.

Zohran Mamdani, un joven de 34 años, ugandés de nacimiento, que a los 7 años llegó con su familia a EEUU, apareció en el partido demócrata como orador excelente, como comunicador impecable y como político desafiante del orden norteamericano. Sus padres son profesionales que estudiaron nada menos que en Harvard, donde los futuros líderes mundiales hacen sus postgrados de abogados, economistas.

Su programa se sintetiza en: apoyo a Palestina, prometió muy claramente una mejora sustancial de la calidad de vida de los trabajadores, con alquileres fijos y accesibles, viajes en colectivo o subte gratis y guarderías gratuitas a las mujeres con niños pequeños a costa de cobrarle impuestos nuevos a los multimillonarios.

El proyecto que es solo para una ciudad, no puede excederse de las limitaciones de su territorio y de su nombramiento que es solo de alcalde. Pero lo nuevo es que este modelo reivindica el trabajo bien pago no a través de un aumento del salario nominal sino por la vía de generar beneficios o derechos que entrega el Estado. Guarderías, transporte gratis y alquileres razonables. ¿Cómo piensa financiar el costo? Lo piensa solventar con impuestos a ese 1% de la sociedad multimillonaria.

- Populismo puro para unos, según los periodistas amigos del poder.

- Economía keynesiana para otros.

Mamdani fue denostado por Trump, quién junto a varios magnates como Musk, financiaron con millonadas la campaña del opositor Andrew Cuomo, el demócrata que había perdido las internas, pero se presentó igual como independiente.

Este modelo populista neoyorkino fue votado en un día de semana laboral, con cierre de urnas a las 21 hs con una votación histórica por lo numerosa y por el porcentaje conquistado por el ganador. Mamdani recibió más del 50 % del electorado de Nueva York, con una particularidad: el 80% de los jóvenes lo votaron a él.

Los dos modelos están sobre la mesa, queda esperar si Mamdani podrá cumplir y ver a que población le irá mejor.

