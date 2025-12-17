Ahmed Al Ahmed, un mensaje indeleble para el mundo

En la geografía australiana se escribió un nuevo capítulo en la larga historia de sangre e injusticias antisemitas: la iglesia, los protocolos de los sabios de Sion, los nazis (luego protegidos por Perón en Argentina, la OSS y la CIA en Estados Unidos y desde luego por Stalin en la Unión Soviética) por citar algunos.

Contamos con trágicos episodios contemporáneos de Estado Islámico, Hezbollah, Hamas, la Jihad y hermanadamente apoyados por “izquierdas supuestamente progresistas”, impulsadas y financiadas por los misóginos y recalcitrantes gobiernos de Irán y aun – en un juego ambivalente -capitales de Qatar. No sabemos qué bandera enarbolaron los actores en Bondi Beach pero seguramente huellas de estos últimos países podrán ser rastreables detrás de ellos.

En redes sociales (aun en las más serias), se viven infiltrando con perfiles falsos o aun verdaderos (seguramente apropiadamente financiados con pagos crypto iraníes), tratando de asociar estúpida y descaradamente, cualquier evento negativo que ocurre mundialmente a intereses de Israel o los judíos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde luego la técnica no es para nada nueva: el Concilio Vaticano original acusando a los judíos de “deicidas” para poder despegar a la primera Iglesia oficial romana de su real culpa, un obispo catalán diciendo que la peste bubónica era culpa de los judíos ya que envenenaban los pozos de agua: aunque la responsable era la suciedad característica de esa sociedad que atraía la picadura de pulgas de las ratas (judíos y musulmanes de esa época estaban religiosamente obligados a higienizarse permanentemente y por lo tanto atraían menos a las pulgas transmisoras).

El miente…miente de Hitler y Goebbels no requiere ya mayor mención y tampoco debemos olvidar localmente el lavado de cerebro a militares argentinos con la reescritura del modelo gaucho de los “protocolos” en el “hilarante” pasquín del “Plan Andinia”.

Ataque terrorista deja 11 muertos y decenas de heridos en una de las playas más populares de Australia

Tal como lo hicieron después del atentado a la Embajada y la AMIA en Buenos Aires, los impulsores, organizadores y financiadores iraníes se disfrazan detrás del “mensaje de religión de paz” aunque en realidad organizaban e incitaban permanentemente para atacar principalmente civiles, mujeres y niños.

Esto no debe extrañar, los iraníes al igual que los afganos tienen real desprecio por sus propias mujeres, especialmente cuando se “atreven” a demostrar inteligencia, pensamiento crítico y autodeterminación.

Que mejor si las víctimas son ancianos, mujeres y niños mayoritariamente cristianos o judíos como las 192 personas en unos trenes suburbanos de Madrid (2004), 52 muertos y 700 heridos en Londres (2005), 130 muertos y más de 350 heridos en Paris (2015), Bruselas (2016), Niza (2016) matando a 86 personas e hiriendo a más de 400, Mánchester (2017) matando a 22 personas, entre ellas siete niños, e hiriendo a un centenar, Ramblas de Barcelona (2017), 16 muertos y 140 heridos.

Según el Informe sobre la Situación y Tendencias del Terrorismo en la UE de 2024, en 2023 se registraron 120 atentados terroristas en la UE, incluyendo 98 atentados consumados, 9 intentos fallidos y 13 complots frustrados. Esto supuso un fuerte aumento respecto a los 28 atentados de 2022 y los 18 de 2021. Los atentados se produjeron en siete países de la UE: Francia: 80 atentados, Italia: 30 atentados, Alemania: 3 atentados, España: 3 atentados, Bélgica: 2 atentados, Grecia: 1 atentado, Luxemburgo: 1 atentado.

El fatídico ataque del 7 de octubre de 2023 a las granjas colectivas frente a Gaza, mató al menos a 1.219 personas: 810 civiles (incluidos 38 niños y 71 extranjeros) y al menos 379 miembros de las fuerzas de seguridad. Murieron 364 civiles mientras asistían al festival de música Nova para la Paz y muchas más víctimas resultaron secuestradas, heridas y violadas.

La probable explicación de los “Ayatollahs del odio” expertos en ley islámica que actúan como representantes del Imán Oculto (un concepto central en el chiismo “duodecimano”), probablemente se debe sostener en una conveniente reinterpretación de la Surah 3:54 (Al-Imran): "Y los incrédulos conspiraron, y Alá conspiró. Y Alá es el mejor de los conspiradores…Ellos conspiraron, y Alá conspiró (contra ellos): y Alá es el mejor de los conspiradores (suelen agregar entre paréntesis frases inexistentes en textos antiguos citando particularmente a los judíos)".

No creemos trascendente interpretar la justificación religiosa (solo la mencionamos), lo evidente son los engaños mientras se predica paz y convivencia humana, se planifican y ejecutan matanzas de civiles, mujeres y niños.

La tragedia que este ataque, implicará seguramente una crisis en la sociedad australiana, con autoridades hasta ahora no convencidas de la correlación directa y financiada de acciones de “protesta civil” y actos terroristas sangrientos como este.

De todas formas, tal como lo indica el título de esta columna que lamentamos sentirnos impelidos a escribir, el mensaje más importante para la humanidad es el de Ahmed Al Ahmed, un frutero australiano musulmán y héroe abalanzándose sobre un terrorista y quitándole el arma para que dejara de asesinar civiles.

No tenía obligación de arriesgar su vida, no era policía o funcionario, simplemente es un “auténtico creyente” de los valores humanos de la vida sin distinción de color, sexo o religión. Aunque una mayoría intencionalmente lo desconoce, miles de “no judíos” (musulmanes sunitas, drusos, cherqueses cristianos y otros) sirven en las fuerzas militares de defensa de Israel o trabajan incansablemente en hospitales israelíes como médicos y enfermeras luchando por lo que realmente importa: la vida de todos los humanos sin ninguna distinción…cosa que estos otros humanoides ignoran descaradamente.

