El hijo de 24 años del atacante abatido Sajid Akram, Naveed Akram, despertó del coma inducido tras el tiroteo en Bondi Beach y fue acusado formalmente por la policía australiana de 59 delitos, incluyendo 15 cargos por asesinato, 40 por intento de homicidio y uno por terrorismo. En la celebración de Hanukkah, con unas 2.000 personas presentes en la emblemática playa de Bondi, se produjo un ataque sorpresivo cuando dos hombres armados abrieron fuego de manera indiscriminada, dejando al menos 16 muertos y 29 heridos, entre ellos dos policías que intentaban controlar la situación.

El operativo policial terminó con la muerte de Sajid Akram y la inmediata detención de su hijo quien fue arrestado gravemente herido y en estado crítico. Ahora, la fiscalía detalló que, además de los cargos por asesinato y terrorismo, Naveed enfrentará imputaciones por intento de causar lesiones corporales graves, exhibición pública de símbolos terroristas y colocación de un explosivo, acusaciones que reflejan la magnitud y la planificación del ataque.

Además, “la policía alegará ante el tribunal que el acusado incurrió en una conducta que causó la muerte, lesiones graves y puso en peligro la vida para promover una causa religiosa y generar miedo en la comunidad”, señaló la policía del estado de Nueva Gales del Sur. Las investigaciones preliminares indican que el ataque fue inspirado por ISIS, organización considerada terrorista por Australia, aunque se desconoce si hubo apoyo directo de la organización.

El primer ministro Anthony Albanese convocó una reunión de seguridad y lamentó las escenas

Las autoridades australianas lo catalogaron como acto terrorista con motivación antisemita, el más letal en el país

En los allanamientos realizados en propiedades vinculadas a Naveed Akram, los agentes encontraron dos banderas artesanales del Estado Islámico dentro de un vehículo registrado a su nombre y estacionado cerca de la playa, lo que refuerza la hipótesis de que se trató de un acto terrorista premeditado. Además, la policía federal continúa analizando posibles contactos y apoyos externos sospechosos que hayan podido facilitar la compleja planificación del ataque.

Sobre el plano internacional, el presidente filipino Ferdinand Marcos negó este miércoles que Filipinas haya sido utilizada como centro de entrenamiento terrorista, tras confirmarse que los atacantes ingresaron el 1 de noviembre a una isla del sur del archipiélago conocida por la presencia de insurgencias islamistas. “Rechazamos enérgicamente la caracterización de Filipinas como un foco de entrenamiento del ISIS”, afirmó la portavoz presidencial Claire Castro, subrayando que no existe evidencia de que los responsables del ataque hayan recibido entrenamiento en el país.

Automáticamente, el impacto del tiroteo se hizo sentir de inmediato en la comunidad judía de Australia, que comenzó a organizar los funerales de las víctimas. Este miércoles se celebró el funeral del rabino Eli Schlanger, rabino asistente de la sinagoga Chabad Bondi y padre de cinco hijos, quien recibió un amplio reconocimiento por su labor comunitaria a través de Jabad, organización dedicada a fortalecer la identidad judía y los lazos comunitarios en Sídney.

Cómo se desarrolló el atentado en Bondi Beach que dejó 16 muertos

En la celebración de Hanukkah, llamada “Chanukah by the Sea”, con unas 2.000 personas presentes entre familias y turistas en Bondi Beach, Sídney, se produjo un ataque terrorista el 14 de diciembre. Allí, dos hombres armados, identificados como Sajid Akram, de 50 años, y su hijo Naveed Akram, de 24, abrieron fuego de manera indiscriminada, dejando al menos 16 muertos y 29 heridos, entre ellos dos policías que acudieron a socorrer a las víctimas.

Sajid Akram murió abatido en el lugar tras enfrentarse con las fuerzas de seguridad, mientras que su hijo Naveed fue hospitalizado en estado crítico. El evento, organizado por la comunidad judía local y a la que asistían familias, turistas y vecinos, se vio interrumpida alrededor de las 18:47 hora local por una ráfaga de disparos. Testigos describieron los disparos como “interminables” y provenientes de un punto elevado cercano al evento, generando escenas de pánico.

Allí, las fuerzas de seguridad de Nueva Gales del Sur acudieron rápidamente, estableciendo un cordón de emergencia y solicitando a la población resguardarse mientras controlaban la situación. En el operativo, se hallaron artefactos explosivos improvisados en un vehículo vinculado a los atacantes, que fueron neutralizados por equipos.

El equipo de la policía australiana confirmó que dentro del automóvil de Naveed Akram se encontraron explosivos improvisados y dos banderas artesanales del Estado Islámico (ISIS). Ahora, continúan analizando posibles vínculos de los atacantes con terceros y con organizaciones extremistas, mientras reconstruyen la planificación del ataque.

Algunos de los fallecidos eran asistentes al evento y transeúntes, incluyendo niños y adultos mayores.

