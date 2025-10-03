El enigma del templo de Cleopatra VII: el santuario de Isis desató el misterio tras un hallazgo sin precedentes

El arqueólogo submarino Franck Goddiom, que trabaja hace más de 30 años en el antiguo puerto oriental de Alejandría, realizó un sorprendente hallazgo en el fondo marino de la isla de Antirhodos al encontrar restos de los cimientos del célebre santuario de Isis, el templo de Cleopatra VII, última reina de Egipto. A partir de esta revelación, el científico junto a su equipo del Instituto Europeo de Arqueología Sous-Marine ha propuesto restituirlo a través de un artículo titulado El Iseum de la Isla Real de Antirhodos.

La investigación publicada por el Centro de Arqueología Marítima de Oxford (OCMA) destacó que el descubrimiento ha sido posible gracias al uso de moderno equipamiento geofísico, que ha permitido a los arqueólogos llevar a cabo excavaciones localizadas en los estratos más antiguos del templo.

Durante la exploración en el lecho marino, se han recolectado valiosos objetos en términos históricos pertenecientes a la época de Cleopatra VII y su padre Ptolomeo XII, conocido con el sobrenombre de Auletes (el flautista).

Exploración submarina en la isla de Antirhodos

Entre los elementos, el grupo de investigadores del Instituto Europeo de Arqueología Sous-Marine encontró: 21 medallas de plata y bronce de los monarcas, tesoros de los soberanos, estatuas , granitos de ocho metros y fragmentos de mosaicos. Los hallazgos incluyen asimismo parte de frescos con pigmentos de colores preservados.

Los Ptolomeos, dinastía egipcia de origen griego (descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno, Ptolomeo, que ocupó el trono de Egipto), reinaron del 323 a.C. al 30 a.C. en el marco de un extraordinario desarrollo científico y cultural, que tuvo su último momento de esplendor con la salida de escena de Cleopatra VII que precedió a la dominación romana.

Su legado, definido por alianzas con Roma, disputas dinásticas y una imagen modelada por el arte y la política, sigue generando debate y fascinación entre historiadores y arqueólogos.

El hallazgo del templo hundido de Cleopatra VII fue clasificado como un “hito significante” por los arqueólogos

Franck Goddiom aseguró que, según los hallazgos arqueológicos, el templo de Isis “se puede reconstruir muy bien”. El experto y su equipo explicaron que los descubrimientos se produjeron gracias al hecho de que partes del templo cayeron al agua en el puerto durante el terremoto y esos restos quedaron protegidos así de la limpieza y retirado de las ruinas que permanecieron en tierra.

Arqueólogo submarino, Franck Goddiom

“La investigación muestra que el edificio tuvo diversas fases de renovación y expansión antes de ser destruido por un terremoto en algún momento en medio de los años 50 después de Cristo”, precisó Goddiom. Las revelaciones de la fase de fundación del monumento en el siglo III antes de Cristo han permitido identificar el recinto original como un templo al dios Osiris, la pareja de Isis.

