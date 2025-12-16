Dos banderas de la organización terrorista Estado Islámico, de elaboración casera, son la pista principal para explicar por qué Sajid Akram (50) y su hijo Naveed (24) abrieron fuego contra una multitud en la popular Bondi Beach, en las afueras de Sidney, el domingo pasado. La policía australiana las encontró en un vehículo registrado a nombre de Naveed, junto a explosivos también de elaboración casera.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, aseguró este martes que el ataque fue "motivado por la ideología del Estado Islámico". "Con el ascenso de ISIS hace más de una década, el mundo ha estado lidiando con el extremismo y esta ideología de odio", dijo Albanese en una entrevista.

Sajid y Naveed Akram dispararon contra la gente reunida en el evento "Jánuca en la playa", una celebración de la festividad judía de Jánuca, durante diez minutos. Mataron a quince personas, e hirieron a docenas, en el peor atentado masivo desde 1996. El saldo podría haber sido mucho mayor, pero un otro hombre de origen musulmán, el sirio Ahmed al Ahmed, arriesgó su vida para desarmarlos. Luego intervino la policía, abatió al padre e hirió al hijo, que está hospitalizado en estado crítico.

Al Ahmed, quien recibió cuatro balazos, pasó por una operación para extraerle los proyectiles, y se prevé que este miércoles sea intervenido nuevamente. Otras 25 víctimas continúan internadas; ocho de ellas están graves, incluyendo a dos policías que participaron del operativo para detener la matanza. Entre los muertos se cuentan una niña de diez años y dos sobrevivientes del Holocausto.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, visita a Ahmed al Ahmed, quien detuvo la masacre de Bondi BeachCaption

Un viaje a Filipinas, en la mira de las autoridades australianas

Sajid y Naveed Akram habían pasado casi todo noviembre en las Filipinas, según confirmó el departamento de inmigración de Manila. Visitaron la provincia de Davao, en la isla de Mindanao, al sur del país, una región con una larga historia de insurgencias islamistas contra el gobierno central. Allí operan grupos yihadistas que han jurado lealtad al Estado Islámico desde 2014, bajo la rama ISIS-Asia Oriental o ISIS-Filipinas, reconocida oficialmente por la organización en 2016. Su objetivo es establecer un califato en el sudeste asiático.

El padre viajó con pasaporte indio, mientras que el hijo, nacido en Australia en 2001, tenía pasaporte de ese país. Las autoridades están investigando si se reunieron con extremistas islámicos durante su estadía en Davao. La televisión pública australiana ABC citó a fuentes de seguridad que afirman que viajaron par recibir “entrenamiento militar” por parte de las células del Estado Islámico.

El padre, Sajid, tenía licencia para portar legalmente hasta seis armas, lo que reabrió el debate sobre los controles de las armas en Australia.

Albanese dijo que el hijo, supuestamente un albañil desempleado, había llamado la atención de la agencia de inteligencia de Australia en 2019, pero no se lo consideró una amenaza inminente. "Lo entrevistaron, entrevistaron a sus familiares, entrevistaron a personas de su entorno", relató el primer ministro. "En ese momento no se le consideraba una persona de interés".

Según se informa, Naveed le habría dicho a su madre el día del ataque que saldría de la ciudad para ir a pescar. Las autoridades creen que estaba escondido con su padre en un departamento alquilado, planeando el ataque.

La matanza reaviva la polémica por el antisemitismo en Australia

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insinuó que el estado australiano tiene parte de la responsabilidad en los atentados: dijo que la decisión de Australia de reconocer el Estado palestino, este año, había tirado "más leña al fuego del antisemitismo".



Por su parte, el embajador de Israel en Australia, Amir Maimon, dijo durante su visita al improvisado monumento a las víctimas, este martes: "Durante los últimos cuatro años, fui muy claro sobre los peligros del aumento del antisemitismo".

La comunidad judía de Australia está conformada por unas 150.000 personas, cerca del 0,55% de la población. Por otra parte, según el Censo de 2021 de la Oficina Australia de Estadísticas (ABS), 813.392 habitantes del país se identificaron como musulmanes, el 3,2 % de la población.



Miles de australianos se movilizaron para ayudar a los heridos. La Cruz Roja de Australia dijo que más de 7.000 personas hicieron fila para donar sangre este lunes, un récord nacional.

Bondi Beach, a ocho kilómetros de Sidney, es la playa más concurrida de las inmediaciones de la capital, y una de las más visitadas del país. Hoy se encuentra cubierta de flores y velas en homenaje a las víctimas del atentado, que quedará unido a su nombre.

