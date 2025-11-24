Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos informó que el Cartel de los Soles fue incluido a su lista de organizaciones terroristas extranjeras, con el objetivo de presionar aún más al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un escenario tenso en cuestiones económicas y militares.

La lista en la que fue incluida el Cartel de los Soles agrupa a actores islamistas, separatistas, guerrillas y organizaciones criminales y, en consecuencia, prohíbe cualquier apoyo material, al mismo tiempo que habilita nuevas herramientas para el gobierno estadounidense.

Tras haber sido anunciada la decisión tomada desde Washington, la cual golpea directamente a la cúpula del chavismo, el secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, explicó que la organización es responsable de violencia terrorista en todo el hemisferio.

La medida de parte de Estados Unidos fue anunciada luego de que el país aumentara su despliegue militar en el Caribe con su portaviones más grande, escoltado por buques de guerra y aviones caza, para trabajar en su plan de operaciones antidrogas. Maduro, por su parte, insiste en que buscan derrocarlo.

La tensión aumentó aún más cuando las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ejercicio de bombardeo con aviones B-52, tras haber anunciado un total de 83 muertos derivados de la veintena de ataques contra presuntas lanchas y embarcaciones narcos en la región.

Analistas advirtieron que la decisión estadounidense podría profundizar el aislamiento económico en Venezuela, dado que sectores no alcanzados por sanciones previas están preocupados de que operadores internacionales podrían evitar el país para no exponerse a consecuencias legales de parte de Washington.

"A mí no me para nadie", sostuvo Maduro por su parte, exhibiendo el respaldo público de las Fuerzas Armadas. Por el contrario, el estadounidense Donald Trump insistió en que el venezolano "tiene los días contados", aunque abrió la posibilidad a entablar un diálogo entre ambos.

