Maduro y Diosdado, "ascendidos" por Trump: de narcos pasarían este lunes a terroristas

Según indican las versiones en Washington, este lunes lunes 24 de noviembre, Estados Unidos colocará en la categoría de “organización terrorista extranjera” al Cartel de los Soles, la banda de narcotraficantes que según la Casa Blanca, está encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, el superministro Diosdado Cabello y otros jefes militares del chavismo. El secretario de Estado Marco Rubio adelantó que los líderes chavistas “son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio”.

Mientras mantiene una poderosa flota en el Caribe y ha hundido ya numerosas lanchas que satélites o drones identificaron como vinculadas al narcotráfico, la administración de Donald Trump estrecha así el cerco que está tejiendo en torno al poder del chavismo, y como EE.UU. prohibe proporcionar "apoyo material o recursos a cualquier organización en la lista de terroristas", la situación podría decantar a una suerte de bloqueo económico a Venezuela, que se sume a las sanciones que rigen desde 2019, incluido un embargo petrolero. Toda una paradoja esto último porque el propio Trump autorizó en julio pasado que la norteamericana Chevron siga con sus operaciones de extracción en Venezuela.

Trump endurece el cerco militar sobre Venezuela

Algunos economistas coinciden en que si Venezuela llega a esa lista de terrorismo, eso puede asfixiar aún más a la siempre tambaleante economía chavista, que otra vez encararía un escenario de hiperinflación.Sectores que no estaban afectados por las sanciones sufrirían pérdidas si operadores internacionales deciden evitar el país para no tener sanciones de Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, el eje que ha mantenido la dictadura chavista en Venezuela.

Esta declaración llega luego de que Estados Unidos hiciera que el portaviones más grande del mundo llegara al Caribe para acompañar la flotilla de buques de guerra y aviones caza que ya tiene instalados allí para, supuestamente, realizar operativos antidrogas. El presidente Donald Trump aseguró que el final del gobierno de Maduro se acerca y autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, pero también sugirió que podría negociar con el presidente chavista. Mientras tanto, la Fuerza Aérea estadounidense anunció que realizará un ejercicio de bombardeo usando aviones B-52 en el Caribe, lo que aumenta la presión en la zona.

Marco Rubio es uno de los que impulsa el cerco militar estadounidense sobre Venezuela.

Al incluir al Cartel de los Soles en el listado de “organización terrorista extranjera”, Rubio destacó que a la Casa Blanca "se le abrirán un montón de opciones nuevas”.

Estados Unidos advierte a la aviación civil sobre grandes riesgos si sobrevuelan Venezuela por el "aumento de la actividad militar"

Hasta ahora, la flota militar norteamericana en el Caribe para combatir el narcotráfico ya dejó más de 80 muertos. Además, el pasado 21 de noviembre, la autoridad aeronáutica estadounidense les advirtió a los operadores civiles sobre el “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”, lo que generó una gran cantidad de cancelaciones de vuelos comerciales.

Consultado por la AFP, el experto en sociopolítica y profesor universitario Juan Manuel Trak explica: “Ese incremento de la presión genera la percepción de que ya casi es inminente algún tipo de ataque”.

Otro detalle muy importante a tener en cuenta es que Washington prohíbe, de manera tajante, darle “apoyo material o recursos” a cualquier organización incluida en su lista de terroristas, por otro lado, Venezuela tiene sanciones europeas estadounidenses desde el año 2019.

Ciertos economistas aseguran que, el próximo lunes, cuando se incluya al Cartel de los Soles en el listado de organizaciones terroristas extranjeras, esta medida puede tener un fuerte efecto negativo en la economía venezolana, porque sectores que, hasta ahora, no eran afectados por las sanciones de Estados Unidos, podrían sufrir graves perdidas si operadores internacionales comienzan a evitar el país para no enfrentarse, de manera frontal, al gobierno de Trump.

Por el momento, el petróleo no sufre la presión la presión de Washington, que deja a Chevron operar libremente en el país, sin embargo, la venta en el mercado negro podría verse perjudicada si la flota estadounidense decide impedir la circulación de esos cargamentos. El analista Francisco Monaldi reconoce que “no han llegado a tomar un barco, pero digamos que esto pudiera abrirle legalmente esa posibilidad. Si empezara a ocurrir, no solamente podría obstaculizar el flujo, sino que también obviamente haría que los descuentos se tendrían que incrementar”.

Nicolás Maduro

Según Trak, es “muy poco probable” que caiga el chavismo en este momento y que Edmundo González Urrutia, que reivindica su victoria en las elecciones presidenciales de julio pasado, pueda asumir el poder junto a María Corina Machado, premio Nobel de la Paz. De acuerdo al experto, “pudiera estar pensando Trump en tener acceso a recursos minerales venezolanos, a cambio de desescalar un poco la amenaza en el Caribe y luego hacer algún tipo de transición interna en Venezuela”.

En este contexto, días atrás, Maduro participó de un acto con estudiantes, donde se puso a bailar: “¡Es viernes y me voy rumba! ¡Y a mí no me para nadie!”.

El mensaje que le envió Nicolás Maduro a Donald Trump

El pasado 16 de noviembre, en su programa semanal de televisión, el presidente chavista remarcó que “este país está en paz, este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela, se hablará, 'face to face', cara a cara, sin ningún problema”.

Y luego sumó: “Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo… Yes, peace, war no, never, never war (Sí, paz, guerra no, nunca, nunca guerra)”.

Finalmente, Maduro advirtió que “quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela. Eso sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, azuzando, provocando, provocando”.

