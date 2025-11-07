Naciones enteras se construyeron con inmigrantes

Migrante y musulmán: la peor pesadilla política de Donald Trump se hizo realidad esta semana cuando Zohan Mamdani, un demócrata socialista de 34 años nacido en Uganda, se convirtió en alcalde de Nueva York, la ciudad del mismo presidente que organiza deportaciones masivas.

La prensa ya detalló la vida personal y política de este joven carismático que levantó el ánimo de toda la oposición a un año del triunfo de Trump, junto con la elección de dos gobernadoras demócratas en New Jersey y Virginia, más el referéndum que ganó en California el gobernador y precandidato presidencial Gavin Newsom.

Nueva York desafía a Donald Trump en las elecciones en las que se define el nuevo alcalde

Elegimos aquí llamar la atención sobre los estereotipos étnicos, religiosos y culturales en que solemos caer para entender el mundo y reivindicar, en cambio, con los neoyorquinos, un futuro político inclusivo desde una ciudad que fue marcada para siempre por los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Como nos dice el experimentado embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, en referencia a la llamada “decadencia de Occidente”, los cambios en el mundo nos asustan y llevan a buscar refugio ya no en la ideología, sino “en cosas más atávicas, que están en el inconsciente”.

Elegimos, entonces, apreciar el valor permanente de la inmigración que caracteriza la historia de una ciudad como Nueva York, hoy reflejada en la figura de su alcalde electo, y la historia de naciones enteras enriquecidas por migrantes, como la Argentina, y desoír los presagios de un “choque de civilizaciones” que sólo alimentan un mundo de caos conflictivo en el que siempre ganan los menos.

