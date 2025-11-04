Nueva York desafía a Donald Trump en las elecciones en las que se define el nuevo alcalde

La ciudad de Nueva York celebrará elecciones este martes para renovar la alcaldía. Entre los principales candidatos se encuentra el demócrata de izquierda, Zohran Mamdani, por quien Donald Trump amenazó con recortarle fondos federales a la ciudad, en caso de que opten por él en los comicios.

En las últimas encuestas lidera Mamdani, seguido por Andrew Cuomo, de raíces demócratas, pero que se presenta como independiente y, más lejos, el republicano Curtis Sliwa.

La posibilidad de que se imponga el candidato musulmán, con propuestas progresistas como el congelamiento de alquileres y el aumento de los impuestos a los más ricos, en uno de los distritos más grandes de Estados Unidos, espanta al presidente norteamericano, que no dudó en ejercer presión sobre los votantes.

El candidato demócrata Zohran Mamdani

En ese sentido, Trump llegó a escribir en sus redes sociales: "Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones para alcalde de la Ciudad de Nueva York, es muy poco probable que yo contribuya con Fondos Federales, excepto el mínimo requerido, a mi amado primer hogar".

A las elecciones de Nueva York se le suman este martes las de Virginia y Nueva Jersey que, de acuerdo a la AFP, son consideradas como indicadores de aprobación o desaprobación del Gobierno de Trump. La victoria de los demócratas en esos estados pueden ser señales de aliento para la oposición en las legislativas del año que viene.

En los últimos sondeos de la consultora AtlasIntel, Mamdani, que se describió a sí mismo como socialista, lideró por siete puntos con un 41%, seguido por el exfuncionario Andrew Cuomo, con un 34%. En tanto, el candidato republicano Curtis Sliwa, fundador del grupo de patrulla ciudadana contra el crimen Guardian Angels, alcanzó un 24%. Este último dato podría activar el voto útil de la derecha y hacer que migren desde la tercera opción a la segunda.

Las urnas abrirán a las 6 y cerrarán a las 21. De acuerdo a la votación anticipada se espera una alta participación electoral, hasta el domingo se registraron más de 735.000 votos, la cifra más alta de la historia.

En 2021 se emitieron un total de 1.14 millones de votos, lo que resultó en la elección del actual alcalde Eric Adams, quien se retiró después de que su campaña de reelección luchó por ganar impulso en medio de escándalos y acusaciones de corrupción. El expolicía negro del partido Demócrata con pasado en el partido Republicano apoyó a Cuomo, de 67 años.

Mamdani y Donald Trump

En un último tramo de la campaña, Mamdani recorrió clubes nocturnos durante el fin de semana de Halloween y cruzó al amanecer el puente de Brooklyn bajo la consigna “Nuestro tiempo es ahora”.

Si bien aparece como uno de los favoritos, la polarización podría perjudicarlo. En ese sentido, las amenazas de Trump de no enviar más fondos a la ciudad hicieron mella en la campaña, donde uno de los temas que se introdujo es la capacidad de cada candidato para manejar al presidente.

Grant Reeher, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Syracuse, dijo a AFP que una victoria de Mamdani prepararía un "enfrentamiento" con Trump. "Trump tratará a la Ciudad de Nueva York de manera más agresiva", aseguró y auguró: "Habrá algún tipo de enfrentamiento político".

La ascensión de Mamdani en la ciudad más grande de EE.UU. también generó tensiones en el partido Demócrata, que se debate entre abrazar un camino centrista o populista de izquierda.

En esa discusión, Mamdani el último viernes en un evento con adultos mayores señaló: "Creo que este tiene que ser un partido que realmente permita a los estadounidenses verse reflejados en él y no solo ser un reflejo de unas pocas personas que están metidas en la política".

