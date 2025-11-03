Peter Lamelas asumió como nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina y destacó una “etapa de máximo acercamiento” bilateral

El nuevo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, arribó este lunes a Buenos Aires para iniciar formalmente su misión diplomática y entregar sus cartas credenciales ante el canciller Pablo Quirno y posteriormente ante el presidente Javier Milei, según confirmó la Embajada norteamericana.

Lamelas fue designado por Donald Trump el pasado 24 de marzo y su nominación fue ratificada por el Senado estadounidense en septiembre. Su llegada se produce en un momento que ambos gobiernos describen como “de máxima sintonía política y estratégica”, con una agenda enfocada en inversiones, comercio, cooperación en defensa y articulación geopolítica.

En sus primeras declaraciones, el diplomático afirmó que su objetivo será “alinear los intereses de Estados Unidos y Argentina y fortalecer la alianza bilateral”, destacando que se abre una “etapa de máximo nivel de relacionamiento” entre Washington y Buenos Aires.

La Cancillería argentina celebró el arribo en sus redes oficiales: “¡Bienvenido Embajador Peter Lamelas! Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral, con el impulso de los presidentes @JMilei y @realDonaldTrump”, expresó.

El canciller Pablo Quirno, que mantuvo un encuentro inicial con el diplomático, también resaltó el inicio de la gestión: “El Canciller Pablo Quirno recibió copia de cartas credenciales del nuevo Embajador designado de los Estados Unidos de América ante la Argentina”, informó el Palacio San Martín.

El gesto llega en una semana en la que Milei y Trump compartirán agenda en Estados Unidos en el marco del America Business Forum, reforzando el alineamiento bilateral y la sintonía entre ambos mandatarios.

Antes de su designación, Lamelas desarrolló su carrera en el sector privado, con experiencia en innovación tecnológica, salud y programas de desarrollo en América Latina. Su perfil técnico y empresarial sintoniza con la nueva diplomacia económica argentina, que busca "apuntalar inversiones estratégicas", particularmente en energía, infraestructura y economía del conocimiento, y atraer capital estadounidense para consolidar el programa económico oficial.

Un capítulo clave para la relación bilateral entre la Argentina y los Estados Unidos

La llegada de Lamelas se inscribe en una etapa de fuerte acercamiento político entre Buenos Aires y Washington. La Casa Blanca y el gobierno libertario buscan profundizar los canales de cooperación en un contexto en el que Estados Unidos mantiene un rol clave en organismos multilaterales y en la agenda de inversiones.

El desembarco del nuevo embajador consolida la interlocución directa con la administración de Donald Trump, mientras la Casa Rosada apunta a traducir el alineamiento político en resultados concretos en materia económica y financiera.

