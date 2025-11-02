Hamas entregó los cuerpos de otros tres rehenes a Israel

Mientras Israel, en medio de la tregua con las autoridades palestinas en Gaza intensificó ataques contra el grupo Hezbollah en el Líbano, la Cruz Roja Internacional informó este domingo que recibió los restos de tres personas, que serán entregados al ejército israelí para que sean analizados por peritos forenses.

En un comunicado, miembros de Hamas habían difundido que esos cuerpos de tres rehenes habían sido hallados en un túnel en el sur de Gaza.

Uno de los cadáveres podría pertenecer a Asaf Hamami. coronel de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército de Israel, uno delos militares asesinados por Hamas en su ataque del 7 de octubre de 2023 cuando los milicianos gazatíes ingresaron a territorio israelí donde mataron a 1.200 personas y secuestraron a otras 251.

Al anunciar la entrega de los tres cuerpos, Hamas proporcionó imágenes de una bolsa blanca con el nombre de Hamami.

El sábado, la Cruz Roja junto a fuerzas egipcias y también miembros del grupo gazatí Al Qasam se trasladaron hasta Beni Suhaila, ciudad bajo control israelí al este de Jan Yunis (sur), para buscar cuerpos de rehenes.

Esa ciudad se encuentra en la llamada 'línea amarilla', la frontera imaginaria hasta la que el Ejército de Israel tuvo que retirarse al entrar en vigor el alto el fuego, y todo el territorio entre esta demarcación y la divisoria entre Israel y Gaza (un perímetro de más del 50 % del enclave) sigue bajo dominio de las fuerzas armadas. En ese sitio habría 11 cuerpos de rehenes.

El grupo terrorista había entregado el viernes otros tres cuerpos a la Cruz Roja pero una vez identificados se comprobó que no pertenecían a ningunos de los cautivos.

Un día antes se habían recuperado los restos de Amiram Cooper y Sahar Baruch.