Alberto Spectorovsky: “Trump busca imponer un proceso de paz real en Medio Oriente”

El analista internacional Alberto Spectorovsky analizó la frágil tregua entre Israel y Hamás y destacó que el verdadero factor de contención hoy es la presión de Washington. Según afirmó, el presidente Donald Trump busca consolidar un proceso de paz que las partes en conflicto parecen no querer sostener.

Un alto al fuego en riesgo constante

Spectorovsky señaló que la situación en Medio Oriente sigue siendo “muy tensa” pese al anuncio de cese de fuego. “A pesar de los titulares sobre el fin de la violencia o el inicio de un proceso de paz, eso todavía no se ve. Lo único claro es la liberación de rehenes y la baja en la intensidad de los combates”, explicó.

El especialista advirtió que la tregua podría romperse en cualquier momento: “Tanto Israel como Hamás no pueden dejar las cosas así como están. Los dos tienen intereses que los llevan a seguir en conflicto”.

Según sostuvo, quien realmente impulsa la moderación es Donald Trump, a quien describió como “el actor que obliga a las partes a contenerse”. En su análisis, la administración norteamericana busca mantener un equilibrio que permita continuar con negociaciones indirectas. “Trump va a enviar a su gente más potente a la región para que las partes bajen el tono y sigan con lo que él considera debe ser un proceso de paz”, señaló.

El rol de Estados Unidos en la nueva etapa del conflicto

Consultado sobre el papel de Washington ante posibles violaciones al acuerdo, Spectorovsky afirmó que Estados Unidos tiene el poder de imponer límites a Israel y, a la vez, presionar a Hamás a través de sus aliados regionales.

“Trump puede decirle a Netanyahu que no avance un paso más, ya lo hizo. Pero también puede imponerle a Qatar y a Turquía que presionen a Hamás para que respete el cese de fuego. Es como un reparto de responsabilidades: él se encarga de Israel, y ellos, de Hamás”, explicó.

Para el analista, la prioridad de la Casa Blanca es evitar que el conflicto derive en una nueva guerra abierta. “Trump está completamente decidido a que esto sea un paso hacia la paz. Es fundamental para él que el proceso no se interrumpa”, remarcó.

Israel, con “manos más libres” pero bajo la mirada internacional

Spectorovsky indicó que Israel atraviesa un momento complejo: “Ya no tiene rehenes en los túneles de Hamás, lo que le da más libertad de acción militar. Pero al mismo tiempo, todo el mundo observa con desconfianza cada paso que da”.

El analista consideró que, desde el punto de vista estratégico, Israel se siente con más margen para operar dentro de Gaza, aunque la presión internacional podría frenar cualquier ofensiva a gran escala. “Lo único que puede detener a Israel es la mirada del mundo”, concluyó.