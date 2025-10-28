Pese al cese del fuego en curso, el ejército de Israel bombardeó este martes la Franja de Gaza luego de acusar a Hamás de atacar a sus tropas, lo que el movimiento islamita niega. La Defensa Civil palestina informó que se registraron al menos 30 muertos y decenas de heridos.

"Al menos 30 muertos y decenas de heridos como resultado de los bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, y nuestros equipos siguen trabajando para recuperar a los muertos y heridos de entre los escombros", declaró a la AFP Mahmud Basal, portavoz de la agencia.

Después del ataque el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, explicó que el alto al fuego en Gaza se mantiene a pesar de los inconvenientes. "El alto el fuego se mantiene. Eso no significa que no vaya a haber pequeñas escaramuzas", afirmó el funcionario en declaraciones transmitidas por Fox News y publicadas en redes sociales por la Casa Blanca.

Más adelante, expresó: "Sabemos que Hamás o alguien más dentro de Gaza atacó a un soldado" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pero "creo que la paz del presidente (Donald Trump) se mantendrá".

Se registraron al menos 30 muertos en Gaza tras bombardeo del ejército de Israel

Por su parte, Hamás negó haber atacado a tropas israelíes en el territorio. Previamente, acusó a Israel de “violaciones” al acuerdo de tregua y anunció el aplazamiento de la entrega de otro cadáver de un rehén, inicialmente prevista para este miércoles.

Previo a los bombardeos, este martes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "ordenó al ejército realizar de inmediato bombardeos en la Franja de Gaza", indicó un comunicado de su oficina”. Asimismo, la portavoz del gobierno, Shoh Bedrosian, afirmó previamente que todo “se lleva a cabo en plena coordinación con Estados Unidos, con el presidente Donald Trump y su equipo”.

Israel acusa al movimiento islamista palestino Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente en Gaza, después de que este lunes el grupo devolviera los restos del rehén Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo, en parte, ya había sido recuperado por el ejército israelí. La tregua ya había sido puesta a prueba por actos de violencia mortales el 19 de octubre, cuando Israel y Hamás se acusaron mutuamente de violar el acuerdo.

Hamás dice tener dificultades para localizar los restos de los cautivos fallecidos

En virtud de la primera fase del acuerdo de alto el fuego, Hamas liberó el pasado 13 de octubre a los 20 rehenes vivos que seguían en Gaza desde su ataque en 2023. Ese mismo día también debía entregar los cuerpos de 28 cautivos fallecidos, pero hasta ahora solo han restituido 15, alegando dificultades para localizar los restos en el territorio devastado.

El Foro de Familias, principal asociación israelí que milita por el retorno de los rehenes, instó al gobierno de Netanyahu a “actuar con firmeza” frente a Hamas por sus “violaciones del acuerdo de tregua”.

Un misil sobrevolando por Gaza en la madrugada de este miércoles

Para el ministro de extrema derecha Itamar Ben Gvir, encargado de la Seguridad interior, que "Hamás siga jugando y no entregue inmediatamente todos los cuerpos" prueba que "aún está de pie". "Es el momento de quebrarle las piernas de una vez por todas", zanjó.

Antes del anuncio israelí, el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, dijo a la AFP que su movimiento estaba "decidido a entregar los cuerpos tan pronto como sean localizados", y añadió que en un territorio devastado por dos años de combates recuperarlos es "complejo y difícil".

