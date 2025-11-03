La Comisión Investigadora por el fentanilo contaminado recibió a familiares de las víctimas

La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionados con la comercialización y utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado y/o adulterado sesionó este lunes en Rosario, donde recibió a familiares de las víctimas.

La convocatoria fue dispuesta por la presidenta de la comisión, la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal – Santa Fe), y formalizada a través de una citación administrativa firmada por Gonzalo Cáceres, a cargo de la Secretaría Administrativa. El encuentro se realiza en el Concejo Municipal de Rosario (Córdoba 852), desde las 12:00 horas, con posibilidad de participación remota a través del sistema Webex y transmisión pública del debate.

Según se había informado oficialmente, el objetivo de la reunión era escuchar los testimonios de víctimas y familiares afectados por el consumo de fentanilo adulterado, un episodio que derivó en múltiples denuncias judiciales y pedidos de investigación sobre las redes de distribución del opioide.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Legisladores y familiares presentes

La reunión la encabezaron la diputada Mónica Fein (Encuentro Federal – Santa Fe), presidenta de la comisión, junto a Silvana Giudici (PRO – Ciudad de Buenos Aires) como vicepresidenta, y Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria – Buenos Aires) en calidad de secretaria.

Fentanilo: la OMS teme que se exporte y se venda en el mercado negro

También participaron la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, en representación del ámbito local, y los diputados Eduardo Valdés (Unión por la Patria – CABA) y Vilma Ripoll (MST/FIT-U – Buenos Aires).

Entre los convocados estuvieron Ana María Carranza, Lilian Gisela Amin, Valeria Gimena Cuaglia, Estefanía María de los Milagros Ferrari, Claudia Alejandra Pérez e Ivana Esteban, todos familiares de víctimas del consumo de fentanilo contaminado y/o adulterado.

Durante el encuentro, los participantes expusieron ante los legisladores los impactos personales, sanitarios y judiciales del caso, y plantearon reclamos de avance en las investigaciones y de mayor control sobre la trazabilidad de medicamentos en el sistema de salud.

JD /