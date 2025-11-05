La victoria del demócrata socialista Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York generó una ola de reacciones de referentes libertarios argentinos. La más viral, y la que desató el debate más fuerte en redes, fue una imagen compartida por el periodista Jonatan Viale. Se trata de un montaje (aparentemente hecho con IA) de la Estatua de la Libertad cubierta por un hiyab negro, con humo oscuro saliendo de la antorcha y un fondo que imita una ciudad árabe, todo bajo la leyenda "Pobre NY".

El tuit de Viale, replicado por propagandistas oficialistas como “El Gordo Dan” y reposteado por figuras como Marcos Galperín, encendió la polémica. Las respuestas en redes no tardaron en llegar, con muchos usuarios señalando el carácter discriminatorio e islamófobo de la imagen.

El posteo de Jonatan Viale

Viale no estuvo solo en las críticas. El jefe de bloque de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Agustín Romo, fue uno de los más duros, tildando a Mamdani de "comunista musulmán". Romo, cercano a Santiago Caputo, hizo una asociación directa con el terrorismo al postear: "¿Era impensado que en New York gane un comunista que profese el islam, sobre todo después del ataque terrorista del 9/11, ¿no?".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El legislador bonaerense no se detuvo ahí y culpó del resultado a "las fronteras abiertas y la inmigración descontrolada". En un mensaje cargado de xenofobia, Romo aseguró que el multiculturalismo "es el cáncer de la civilización occidental" y justificó así la necesidad de "controlar las fronteras" en Argentina.

Agustín Romo calificó de "comunista musulmán" al nuevo alcalde de Nueva York

Desde la propia Casa Rosada, el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira (conocido como Juan Doe), también se sumó a las críticas. Compartió el mensaje de Romo y agregó: "Se completa el mapa de capitales más importantes del mundo en manos de comunistas inmigrantes africanos". Carreira también compartió una imagen del portal La Derecha Diario que mostraba a Mamdani con un pañuelo árabe y los símbolos comunistas de la hoz y el martillo.

Los violentos mensajes libertarios en X también alcanzaron a Gustavo Petro, presidente de Colombia

La diputada libertaria Juliana Santillán, por su parte, trazó un "paralelo" entre el alcalde electo y el "riesgo kuka", acusándolo de "querer hacer más peronismo congelando rentas". Carreira también aprovechó para insultar al presidente colombiano Gustavo Petro, quien se reunió con Mamdani, llamándolo "pelotudo enfermo de mierda" y tildando al alcalde de "comunista proterrorismo".

El costo de vida en Nueva York impulsa al demócrata Zohan Mamdani en la carrera por la alcaldía

Quién es Zohran Mamdani, el "comunista musulmán" que hizo estallar a los libertarios

El nuevo alcalde de 34 años tiene una historia que contrasta con la política tradicional estadounidense. Nació en Kampala, Uganda, en el seno de una familia de intelectuales de origen indio, y vive en Estados Unidos desde los siete años. Sus padres son la reconocida cineasta Mira Nair y el profesor experto en África Mahmood Mamdani.

Mamdani siguió el camino de lo que se considera la "élite izquierdista". Asistió a la prestigiosa Bronx High School of Science y luego al Bowdoin College en Maine, una universidad conocida como un "bastión del ideario progresista". Antes de la política, incursionó en el rap bajo el alias "Young Cardamom", influenciado por grupos de hip-hop con raíces indias.

Su intento en la música no prosperó, pero lo llevó a la política. Se interesó por el activismo cuando supo que el rapero Heems apoyaba a un candidato local y se sumó a esa campaña. Tras esa experiencia, se dedicó a trabajar como consejero de prevención de ejecuciones hipotecarias, ayudando a propietarios con dificultades financieras a no perder sus casas.

TC/MU