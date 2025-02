Jonatan Viale rompió el silencio tras el escándalo que se desató por la filtración de un fragmento no editado de su entrevista con Javier Milei, en medio de la polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA. "Estoy de pie, aunque muchos quieren que no", dijo el periodista.

"Jamás toqué un peso de este Gobierno ni de nadie", continuó Viale en su justificación. "Esta noche en TN haré un descargo. Voy a explicar la intervención de Caputo. Mi versión sobre qué hice y qué me faltó. Voy a explicarle a la gente", insistió.

El revuelo ocurrió a raíz de una filtración de un recorte editado de la entrevista transmitida por el programa conducido por Viale en TN, a propósito del escándalo cripto por el que Milei acumula 112 denuncias. En el diálogo, ambos se burlaron de la idea de que el poder ejecutivo -especialmente sus asesores principales- condicionara la entrevista. Pero poco después, hubo una interrupción por parte de Santiago Caputo en la que se advierte que la charla podría "traer un quilombo judicial" para el Presidente, según revela el propio Viale.

Ante las críticas por su complacencia ante la intervención de la nota, Viale aclaró la situación este martes en un diálogo con los columnistas de su programa en radio Rivadavia. "No me interesa lo que diga ninguno de mis colegas, la Academia Nacional del Periodismo no me importa, no trabajo para Fopea, Adepa", dijo.

Sin embargo, admitió al respecto: "No reaccioné como tendría que haber reaccionado". "Prioricé que la nota salga", agregó Viale, quien aclaró que la nota estaba pautada antes de que explotara el escándalo que involucró al Presidente.

"Me chupan un huevo los políticos, todos. Tengo el privilegio de haber nacido en una familia espectacular que me criaron con valores. Nunca tuve una posición económica que me permitiera ceder a presiones. Me fui de muchos lugares por no hacer lo que los políticos decían. Tener que explicar esto es una mierda pero lo haré de nuevo", dijo. "Me tienen que matar para sacarme del periodismo. Es lo único que se hacer bien", cerró.

Las 17 horas de silencio de Jonatan Viale

Desde la filtración del clip editado, Viale se sumió en un profundo silencio. El periodista, que en un principio celebraba los buenos números de audiencia de su programa La Ves en TN, dejó de tuitear después de la difusión del clip que mostró cómo su entrevista fue interrumpida por Santiago Caputo, asesor presidencial, en un momento clave del diálogo sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA.

La cronología de los hechos comenzó alrededor de las 20 horas, cuando la entrevista de Viale a Milei fue emitida en TN, en la que se abordó el polémico caso de la criptomoneda impulsada por el presidente. Sin embargo, no fue hasta las 22 horas que el periodista Ari Lijalad publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un fragmento editado del escándalo, mostrando la intervención de Caputo, quien frenó la conversación con la advertencia de que la respuesta de Milei podría complicar judicialmente al mandatario.

El clip se viralizó rápidamente con la leyenda: "Frena la conversación porque le dicen que puede complicar judicialmente a @JMilei. Eso es encubrimiento. Y queda todo grabado. Vean hasta el final. Así manejan a sus comunicadores institucionales. Dejen de llamarlos periodistas".

Desde ese momento, Viale dejó de tuitear. En su cuenta, el periodista se había dedicado a destacar lo bien que le había ido con el rating de la entrevista, pero tras la filtración del video, su presencia en redes desapareció hasta el lunes a las 15 horas, justo minutos antes de que debiera haber comenzado su programa en Radio Rivadavia. Fue entonces cuando, a través de un tuit, Viale rompió el silencio: "No les voy a dar el gusto. Preparense para esta noche", en referencia a su programa televisivo que se emite a las 20 horas.

La situación fue comentada por Cristina Pérez, conductora del programa en Radio Rivadavia y colega de Viale en el pase radial. Pérez expresó su desacuerdo con la interrupción y dejó en claro la importancia de mantener la independencia del periodista ante las presiones externas. "Me parece mal la interrupción, pero tampoco hay que permitir que interrumpan la nota. Prefiero bajar una nota a que me la condicionen. Jamás tuve ningún tipo de condicionamiento. Siempre le pregunté lo que quise al Presidente. No hay que hacer lo que se hizo. No se para la entrevista. No se puede cortar. Hay que defender la profesión siempre, esté el gobierno que esté", afirmó Pérez.

La conductora, visiblemente afectada por lo sucedido, expresó su tristeza por lo ocurrido con Viale: “A Joni lo quiero mucho. Me da pena lo que pasó anoche. Me da pena. Si a mí me pasa, no sé qué haría yo. Hay una cámara prendida. Y la cámara prendida debe ser respetada por todos. Por el funcionario, por el periodista, por todos. No tendría que haber salido ese crudo. Pero pasó y se conoció. No podemos justificar algo que es injustificable”, sostuvo.

La interrupción de Caputo y las reacciones del Gobierno

La intervención de Santiago Caputo, quien se acercó a Milei y susurró algo al oído del presidente durante la grabación, fue vista por muchos como un intento de control sobre el contenido de la entrevista. En el fragmento filtrado, Caputo le pidió a Viale que repitiera la pregunta relacionada con $LIBRA, algo que generó la incomodidad del periodista, quien admitió: "Me doy cuenta. Puede traer quilombo judicial". A pesar de su incomodidad, Viale accedió a volver a preguntar.

Desde el Gobierno, las explicaciones no tardaron en llegar. El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la eliminación del fragmento editado, argumentando que no había "nada de malo" en lo ocurrido. Asimismo, Adorni afirmó que a Milei le pareció "innecesaria" la interrupción de Caputo, y dejó en claro que no habría cambios en el equipo de asesores presidenciales como resultado del incidente.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, minimizó la controversia al señalar que "pasa habitualmente en las notas grabadas que hay correcciones", restando importancia al malestar generado por la interrupción de la entrevista.