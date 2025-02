Escándalo $LIBRA: ¿Es culpable Javier Milei?

La explosión del escándalo de la criptomoneda $LIBRA pegó como un baldazo de agua fría en el gobierno de Javier Milei, que sufre su primera crisis política de envergadura. Desde las primeras reacciones, que incluyeron borrar el posteo original en redes y salir con una explicación, hasta la fallida entrevista guionada con Jonatan Viale indicarían que el exitoso equipo de comunicación del gobierno a cargo de Santiago Caputo se encuentra aturdido. Milei intentó despegarse de la estafa de manera poco convincente, y aunque en esta etapa es difícil atribuirle responsabilidad directa al presidente, surgen varias interrogantes y contradicciones que lo sitúan en el centro de la escena.

El tuit que publicó y borró Javier Milei

La aparición de personajes sospechosos con pocas credenciales en el mundo de las cripto como Hayden Mark Davis genera fuertes sospechas, mientras que el modus operandi del ahora famoso “rug pull” hace saltar todas las alarmas. El posteo del presidente, perfectamente coordinado con las operaciones fraudulentas de actores con información privilegiada, y los posteriores relatos del ecosistema cripto, tanto local como internacional, indican que miembros del círculo íntimo de Milei cobraron por el acceso a la Casa Rosada y luego la “difusión” que dio a lugar a la estafa. Las preguntas de este periodista al equipo de comunicación del gobierno fueron ignoradas.

Escándalo $LIBRA: Hayden Davis aseguró haberle pagado a Karina Milei para tener acceso al Presidente

El nodo central de toda la trama es la operativa que Davis estructuró junto al equipo de las empresas Meteora, fundada por Ben Chow, y Kip Protocol, liderada por Julian Peh. De acuerdo a Davis en varias entrevistas, el equipo de Milei estuvo involucrado desde el comienzo en todo el proceso. A través de la empresa Keisler Ventures, comandada por su padre Tom y en la cual participa su hermano Gideon, Davis coordinó el lanzamiento del token $LIBRA con la intención de generar un “rug pull,” o sea, haciendo crecer artificialmente el valor del token, anticipándose al mercado a través de información privilegiada para finalmente hacer “snipe” o ejecutar operaciones de compra y venta automatizadas de alta velocidad y hacerse con ganancias extraordinarias. La participación de un KOL o “key opinion leader,” (léase, un influencer) es parte fundamental de la estrategia: a través de su fama y reconocimiento, esta persona recomienda el token y garantiza un aluvión de demanda. Esta metodología se utiliza para el lanzamiento de memecoins que son criptoactivos puramente especulativos normalmente asociados a una celebridad, a un meme que está de moda, o a lo que uno se le pueda ocurrir. En este caso, el que puso la cara fue Milei, quien traccionó usuarios desde su cuentas en redes sociales.

Lo que pasó con $LIBRA no fue del todo novedoso, ya que recientemente había sucedido con el lanzamiento de la memecoin de Melania Trump, la Primera Dama de Estados Unidos. Bubblemaps, una empresa de métricas y analítica de criptoactivos, analizó el comportamiento de las billeteras virtuales asociadas al lanzamiento del token $MELANIA e identificó que los creadores son los mismos que los de $LIBRA y también hicieron “snipe” usando información privilegiada, generando ganancias millonarias. Además de la familia Davis, estarían involucrados jugadores mucho más pesados del espacio como Meteora y Jupiter, junto con KIP Protocol, y otros que todavía no han salido a la luz.

La vida del padre de Hayden Davis: un pasado de drogas, estafas y el vínculo que lo acerco a Dios

Para que todo este esquema funcione es fundamental que el KOL con arrastre suba su posteo a sus redes en coordinación con el equipo de lanzamiento. En este caso, las redes de Milei publicaron en el momento preciso en el que todo el esquema se debía poner en marcha. Por eso es llamativo que el presidente lo niegue y diga que ni bien se enteró del lanzamiento, decidió postear porque es un “tecno-entusiasta”. No solo eso, es llamativo que lancen un token con un equipo dedicado a las memecoins cuando supuestamente se trataba de una iniciativa para juntar fondos para proyectos de inversión en el país. A eso se le suma que el presidente dice que no sabe de criptoactivos, al igual que el Ministrio de Economía, Luis “Toto” Caputo, y que luego pasan a dar detalles específicos sobre el número total de bots e inversores que participaron, entre otras precisiones. Cuando habla de “casino” o “ruleta rusa” olvida mencionar que en este caso, un grupo de gente había manipulado el mazo o sabía en qué posición estaba la bala.

En varias entrevistas, un Hayden nervioso indica que el dinero que juntó, unos US$100 millones, no es suyo sino de la Argentina. También dice que KIP Protocol se iba a encargar de transferirle los tokens a una fundación. En conversación con Perfil, Diógenes Casares, un conocido trader de cripto, cuenta lo que es un secreto a voces en el ambiente: semanas y hasta meses antes de lanzamiento, empezó a circular el rumor del lanzamiento de un token asociado al país y/o a Milei. Para participar, había que pagarle a Davis, y varias fuentes le indicaban que miembros del círculo más íntimo del presidente habrían cobrado coimas de unos US$5 millones. En un podcast para el medio Unchained, indicó que Davis alardeaba de que podía hacer que el presidente diga lo que él quiera. El medio especializado Coindesk corroboró que Davis indicó que a través de envíos de dinero a Karina Milei podía hacer que el presidente “firme lo que yo diga y haga lo que yo diga”.

Están en marcha múltiples investigaciones, tanto en Argentina como en Estados Unidos y posiblemente otras jurisdicciones. Davis se siente acorralado y de acuerdo al comunicador cripto Nick O’Neil se encuentra recluido en una ubicación no identificada. La agencia de su familia, Keisler Ventures, seguiría operativa. La justicia argentina y la de Estados Unidos deberá investigar a fondo estas acusaciones para determinar su grado de veracidad, pero no quedan dudas que sin la complicidad de Milei y su entorno, la estafa no se podría haber ejecutado.

