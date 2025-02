"Pensé que $LIBRA era una versión más segura porque estaba promocionada por el presidente argentino. No parecía una memecoin sino algo más serio", comentó Clemente Varas Collado, un inversionista chileno de 25 años radicado en Miami. El escándalo por la promoción que Javier Milei realizó de $LIBRA no afectó solamente a ciudadanos argentinos, sino que también a personas de distintas partes del mundo. Ese fue el caso de Varas Collado, quien invirtió US$12.000 tan rápido como pudo apenas el presidente compartió el lanzamiento de la criptomoneda, para terminar perdiendo U$S 6.000 unas horas más tarde.

"El mundo del cripto quedó colapsado después de esto. Hay muchas personas que perdieron mucho dinero", sostuvo el joven en declaraciones a BBC. En ese sentido, el caso de $LIBRA escaló a la justicia argentina con denuncias que acusan al mandatario de haber formado parte de una "asociación ilícita" para estafar a más de 40.000 personas con pérdidas que superarían los US$4.000 millones. Sin embargo, Milei niega las acusaciones y sostiene que la cantidad de afectados no supera los 5.000.

En medio de las denuncias por la criptoestafa, Milei sigue sin abogado defensor

Consultado sobre qué lo motivó a invertir en $LIBRA, el chileno reconoció los riesgos de este tipo de inversiones y explicó que ya había participado en proyectos similares, como las memecoins vinculadas a Donald Trump. "Pensé que era algo parecido. Pensé que era una versión de un bitcoin, pero más segura", detalló. "Pensé que me iba a ir mejor porque era algo relacionado con Milei. Es decir, en apariencia, no era una memecoin sino que era algo más serio", subrayó.

"El viernes a la tarde vi que Milei estaba promoviéndola en su cuenta de X. Pensé que era otra versión de las memecoins de Donald Trump, que eran un proyecto respaldado por Milei para explorar el mundo de cripto, pensé que $LIBRA era parte de ese plan. Entonces, con toda esa información, decidí comprar esta moneda e invertir dinero", remarcó.

Comenzó la investigación por $LIBRA: la jueza María Servini citó a los denunciantes de Javier Milei

Sin embargo, subrayó que este tipo de activos digitales son extremadamente volátiles: "Es lo más riesgoso que existe en el mundo de cripto. Estas monedas pueden bajar y subir mucho en pocas horas. La mayoría se van a cero en días". En esa línea, contó que perdió la mitad de su inversión inicial de US$ 12.000.

"Tengo amigos que perdieron hasta US$ 100.000, personas a las que les había ido muy bien con las monedas de Trump", añadió. "Uno es responsable de todas las cosas que hace. Y es muy riesgoso comprar estas monedas. Pueden subir de precio muy rápido o bajar de precio muy rápido", expresó.

El papel de Milei en la operación: "Le hicieron una estafa o fue un experimento"

Por otro lado, Varas indicó que conocía quién era Milei y que le "caía bien". "Todos decían que estaba haciendo un buen trabajo. Yo lo veía de una manera muy positiva", recordó. Asimismo, mencionó que el presidente, quien le generaba confianza, "es alguien respetado por el mundo de criptomonedas". "En octubre pasado estuve en Buenos Aires, en una conferencia de blockchain, donde unas personas que estaban muy metidos en el tema me dijeron que se estaban comunicando con el equipo de Milei para crearlo", relató.

Al respecto, el chileno consideró que la polémica dañó la credibilidad del presidente en los mercados internacionales. "Milei es alguien que está bien respetado por el mundo de criptomonedas", afirmó. No obstante, no cree que haya sido una estafa organizada por el funcionario, sino que considera que el libertario "no entendió mucho y dijo ‘hagámoslo’, y después entendió la magnitud de lo que es promover una criptomoneda como esta". En esa línea, apuntó contra el creador de la criptomoneda como culpable.

Además, planteó que "hay dos opciones" respecto al papel del libertario en la operación. "La primera, es que le hicieron una estafa a él, que se encontró con este equipo y no sabía lo que estaba pasando. Si ese es el argumento de Milei, entonces está mostrando un nivel de incompetencia en tema importante", comenzó.

"La segunda opción es que diga que ha sido un experimento, que estaban probando y no funcionó. Pero entonces, mintió el viernes, cuando dijo que no tenía nada que ver con esto", contrapuso. "Entonces, o dice que lo estafaron o dice que en realidad sí tenía que ver con esto. Es una situación muy complicada para él", sentenció.

El impacto en el mundo cripto

Respecto a las sospechas de que $LIBRA pudo haber sido un "rug pull" (N. de R: un esquema fraudulento en el que los promotores de una criptomoneda atraen inversores, inflan su valor y luego retiran el dinero, dejando a los compradores con activos sin valor), el inversionista sostuvo que no cree que Milei "haya entendido lo que estaba haciendo". "Creo que publicó este tuit y que unas horas después alguien habló con él, me imagino que alguien de su equipo, le explicó un poco más de lo que estaba haciendo. Después lo borró y me sorprendió mucho", comentó Varas.

Consultado sobre el impacto en el mundo cripto, opinó que "quedó colapsado" porque "hay muchas personas que perdieron mucho". "Pero lo más difícil fue que había personas que compraron esta moneda antes de que mandara el tuit Milei. Y ganaron. Ganaron mucha, mucha plata. Las personas que ganaron tenían una ventaja porque sabían de esto antes, sabían que venía una moneda de Argentina. Entonces la estaban esperando y cuando vieron que era esta, la compraron al tiro y ganaron", analizó.

"Me parece que estamos aprendiendo que este mundo de las memecoins no es lo justo que era; no todos compiten con la misma información, con los mismos recursos. Hay personas que tienen una ventaja gigante. Es decir, si no tienes la información insider, estás jugando un juego con una desventaja demasiado grande", concluyó.

