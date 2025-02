Escándalo $Libra: cómo llegaron Javier Milei y Agustín Laje a trabajar con N&W Professional Traders

En 2019, Mauricio Novelli y Jeremías Walsh fundaron el instituto N&W Professional Traders, dedicado a la capacitación en la compra y venta de activos financieros. Al año siguiente, la institución incluyó entre su staff de profesores al economista de moda de aquel momento: Javier Milei. El libertario fue la puerta de entrada para que dos influencers se sumaran al proyecto: Agustín Laje como capacitador y Emanuel Dannan en la promoción de los cursos. Pocos años después, todos estos nombres quedaron involucrados en el Escándalo $Libra y, por estas horas, en el oficialismo todos se hacen una pregunta: qué cabeza va a rodar.

El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos perdió dinero con $LIBRA: "Fue negligente por creerle al Presidente"

La versión sobre cómo Milei y Laje llegaron a ser profesores de N&W Professional Traders es de Dannan. En diálogo con PERFIL, el tuitero aseguró: "La manera en la que nosotros llegamos es sencilla: en pleno auge del mundo cripto, nosotros conseguimos cursos de criptomonedas a cambio de promocionar la escuela de trading. Jamás hubo ningún tipo de problemas, nada raro ni turbio. Ellos siempre cumplieron y nosotros también, con la promoción de algo que considerábamos un buen producto".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El youtuber contó, además, que se comuicó con el presidente en las últimas horas y que Milei le respondió: "Estamos investigando". Para Dannan, es fundamental que se observe el entorno de asesores y colaboradores de Casa Rosada.

En la cuenta de Instagram de N&W, Milei fue presentado como profesor en 2020.

Cuando Dannan habla de "nosotros" se refiere a él y a su amigo Laje. El influencer dice que el vínculo del presidente con Novelli era anterior al de ellos y que se acercaron por la confianza que les inspiraba el economista. "Javier era uno de los profesores. Por eso me molesta lo que están haciendo con Agustín ciertos operadores mediáticos y personas que están cerca del presidente. Nosotros vimos que había seriedad en N&W porque el instituto era reconocido a nivel mediático y, sobre todo, porque Milei estaba ahí".

Agustín Laje: ¿el nexo entre Milei y Novelli o "el perejil"?

Apenas explotó el escándalo de $Libre, el nombre de Novelli quedó en el centro de atención. Junto a Manuel Terrones Godoy, fue el organizador del Tech Forum Argentina en 2024, donde Milei conoció a Julián Peh, el empresario de Singapur apuntado como uno de los responsables de la creación de la criptomoneda. El trader, además, visitó la Casa Rosada en más de una oportunidad, tuvo encuentros con el presidente y su hermana, Karina Milei, y promociona al economista como uno de los profesores de su instituto desde hace años.

$LIBRA: la empresa KIP Protocol desmintió el comunicado del gobierno de Milei y se despegó del escándalo

La última publicación en la cuenta de Instagram de Novelli, hasta este fin de semana, era una foto con su socio, Walsh, y con Agustín Laje. Una semana antes del lanzamiento de $Libra el grupo se encontró en Estados Unidos, en un partido de la NBA. Cuando la imagen se viralizó, fue eliminada de las redes.

La idea de que el politólogo tiene un rol protagónico en el escándalo comenzó a crecer con el correr de las horas. El politólogo no respondió la consulta de PERFIL, pero lo defendió su amigo. "Supongo que a Agustín le habrá molestado que se hablara de esa forma y quizás le pidió que quitara las fotos por una cuestión de imagen. Nada más. Me parece de una bajeza enorme por parte del entorno del presidente querer apuntar los cañones contra alguien que desde muy joven puso el cuerpo para luchar por estas ideas. Acá, la única responsabilidad es del presidente y de su entorno. Si quieren un chivo expiatorio, que busquen adentro", se quejó Dannan.

Cómo los medios del mundo mostraron el escándalo de Javier Milei con la cripto $LIBRA

El influencer dijo que él también "se comió la curva". "Yo vi su posteo diciendo que venía una compañía del exterior a invertir en la Agentina y por supuesto que, como todos, reposteé y comenté qué lindo, qué maravilla. Confiamos en Javier, así como confiamos en la seriedad del instituto del traiding en su momento porque uno de los economías más famosos del país daba clases ahí", repitió.

De qué se trataban los cursos que dictaron Milei y Laje en N&W Professional Traders

El arreglo entre N&W Professional Traders con Laje y Dannan era, al parecer, bastante simple: el instituto les daba cursos a cambio de promoción en redes sociales. En 2020, los influencers se destacaban en el universo virtual por su alcance.

En agosto, Dannan participó de un vivo con Novelli y luego compartió otras publicaciones con conversaciones sobre el mundo del trading.

Laje, además de promocionar el instituto en redes, se sumó a su equipo de capacitadores. A través de videos cortos, Novelli y Walsh explicaban de qué se trataban sus cursos y prometían clases a cargo de "figuras mundiales" con imágenes de fondo de Milei y Laje.

"Llegó la carrera que estabas buscando en la cual vas a aprender algo realmente importante: cómo manejar tu propio dinero. Te vamos a enseñar a generar nuevos ingresos, pero también a administrar los que tenés actualmente. Así, vas a saber cuándo invertirlo y cuándo no, para evitar las estafas de los estafadores. Tendrás clases con inversores profesionales y con figuras mundiales especialistas en materias necesarias para comprender el mundo de las inversiones. Aprenderás herramientas que te ayudarán a tomar las mejores decisiones de inversión, ya sea que quieras convertirte en trader o quieras complementarlo con tu profesión actual, donde trabajaremos con instrumentos simples como acciones, bonos o fondos de inversión como así también con instrumentos complejos, tales como trading de futuro, criptomonedas, forex, entre otros", decían Novelli y Walsh.

En uno de los últimos programas de estudio de la carrera Trader Profesional de N&W Professional Traders no queda claro cuál es el contenido de la currícula. Básicamente, explicaban que los alumnos iban a aprender a ganar dinero en el sector financiero.

"Que aumente la cantidad de personas que invierten en teoría debería ser algo positivo, pero hay un gran problema: Menos del 10% de los traders pueden ganar dinero consistentemente. Esto se debe principalmente a su carencia de educación financiera. La mayoría de las personas invierten sin conocer los activos financieros que utilizan o cómo se manejan los mercados. Desde el instituto NW Professional Traders tenemos un objetivo claro: educar financieramente a las personas interesadas en invertir. Ya que desde muy pequeños nos educan con asignaturas como por ejemplo Matemáticas, Literatura, Educación sexual, Historia, entre otras. Pero pocos institutos o escuelas brindan educación financiera", dice el programa.

Escándalo $LIBRA: denunciaron a Milei ante el FBI y el Departamento de Justicia en Estados Unidos

Los egresados recibían el título de "Idóneo en el mercado de capitales", un certificado de la Comisión Nacional de Valores de la Argentina. El curso consistía en una clase semanal durante un año y, a fines de 2023, costaba US$199 en un pago o US$99 mensuales.

Las materias del curso eran: Introducción a las inversiones; Análisis técnico 1; Trading de futuros; Estadística aplicada; Criptomonedas 1; Criptomonedas 2; Análisis técnico 2; Trading de futuros 2; Trading de Forex; Armá tu estrategia de trading; Ideoneidad en inversiones; y Trading de criptomonedas.

Milei estaba a cargo de Introducción a las inversiones. El contenido incluía intruducción al trading, mentalidad de trader, dinero y precios, bonos acciones e inversiones alternativas. No hay información sobre quiénes eran los profesores de otras materias ni cuál era la asignatura a cargo de Laje, que figura en la foto del programa.

Dannan insiste: "Tanto Agustín como yo aceptamos el curso de D&W a cambio de promocionarlos en nuestras redes con la garantía de que quien era en aquel entonces el economista más famoso del país era uno de sus profesores". El youtuber aclara que no tiene idea sobre qué pasó este fin de semana, pero que los únicos responsables son Milei y sus aseores. "Yo no sé si Novelli hizo una estafa afrede, si se equivocó, si ganó o perdió plata, pero él no está al frente de un país. Laje tampoco. Hay que mirar ahí porque, de lo contrario, va a volver a pasar algo como lo del otro día y recién pasó un año de gobierno".

$Libra y el precio de la desinformación: Lecciones para invertir con cautela

Este lunes a la noche Milei dará sus explicacones en una entrevista con Jonathan Viale. Todavía no se sabe cuál será la narrativa oficial, si el presidente dirá que fue una víctima de una estafa o si se trató de un experimento. La única certeza es que desde La Libertad Avanza apuntará contra un responsable y, por ahora, Novelli y Laje parecen tener todos los números para ser los elegidos.

CP