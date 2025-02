El hijo de Diego Santilli y Nancy Pazos perdió dinero con $LIBRA: "Fue negligente por creerle al Presidente"

En medio de la controversia por la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei y que resultó en pérdidas millonarias para miles de personas, se conoció un dato inesperado: Teo Santilli, hijo del diputado Diego Santilli, fue uno de los damnificados.

Día 437: Lo que $LIBRA muestra de la mente del Presidente

La información fue revelada por la periodista Nancy Pazos, madre del joven, durante una acalorada discusión con Mariana Brey en el programa A la Barbarossa. Mientras debatían sobre la responsabilidad del presidente en la promoción de la criptomoneda, Pazos lanzó la bomba: “Mi propio hijo invirtió y perdió plata anoche”, sostuvo en vivo.

Sin embargo, Brey intentó defender a Milei y culpó a los inversores: “Para mí hay mucha negligencia de parte de aquellos que invirtieron sin chequear antes”. Molesta por la respuesta, Pazos replicó: “¿Cómo lo vas a chequear si te lo dice el Presidente de la Nación? ¿Qué tenés que chequear?”.

La discusión se intensificó cuando Brey insistió en que los inversores fueron imprudentes, pero no así el mandatario. Pazos no tardó en responderle con ironía: “Ah, entonces mi hijo fue negligente por creerle al Presidente, pero el Presidente no fue negligente”.

Cuando la conductora Georgina Barbarossa intentó calmar los ánimos, la periodista reafirmó su postura: “Si vos decís que mi hijo fue negligente por comprar la moneda, pero el presidente que la promocionó no lo fue, entonces estamos en un problema”. A pesar de la controversia, Pazos aseguró que su hijo aún no decidió si tomará acciones legales contra el gobierno.

Diego Santilli defendió a Milei a pesar del escándalo

Mientras el caso $LIBRA genera indignación en miles de damnificados, el diputado Diego Santilli, padre de Teo, salió en defensa del Presidente en plena crisis. “Milei dio la cara, no se escondió y tomó las medidas que tenía que tomar”, afirmó en Radio Rivadavia.

Santilli incluso minimizó el impacto del escándalo y aprovechó para atacar al kirchnerismo: “Ellos desampararon las rutas, los hospitales, las cloacas en los últimos 16 años y ahora vienen a dar cátedra”.

Por su parte, en otra entrevista a la salida de Diputados, el funcionario aseguró: ''Hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron una cama a miles de personas y al mismo Presidente''. Respecto a su hijo, sostuvo: "Mi hijo trabaja con sus ahorros y sabe a lo que se atiene".

Pese a que su propio hijo fue víctima de la cripto que Milei promocionó, Santilli sigue impulsando una fusión entre el PRO y La Libertad Avanza, alineándose con otros dirigentes como Cristian Ritondo, Martín Yeza, Fernando Iglesias y Alejandro Finocchiaro.

