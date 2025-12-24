ANSES confirmó nuevo aumento jubilatorio con bono congelado para enero 2026

Los haberes previsionales tendrán un aumento del 2,47% en enero de 2026, según lo informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida, que fue comunicada a través de la Resolución 381/2025 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, alcanza tanto a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), como a titulares de la Prestación Básica Universal (PBU), la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben asignaciones familiares.

Roberto Cachanosky: "Milei en 2024 hizo lo mismo que Remes Lenicov en 2002 para licuar salarios y jubilaciones”

Jubilaciones: haberes y bonos

Con esta nueva actualización, el haber mínimo de las jubilaciones en enero alcanzará un valor de $349.299,32. A ello debe sumarse $70.000 del bono adicional dispuesto mediante el decreto 918/2025 que lleva dos años sin actualización, lo cual culmina en una suma de bolsillo de $419.299,32. Asimismo, el organismo también fijó el haber máximo jubilatorio en $2.350.453,70.

Este ajuste en los haberes se realizó considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de noviembre de 2025, tal como lo dispone la normativa vigente para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Por otra parte, se determinó que el valor de la Prestación Universal Básica (PBU) pase a ser de $159.788,50 y el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) de $279.439,46.

El incremento también alcanza a los beneficiarios de asignaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) quedará con un monto de $125.517,55, mientras que la Asignación Universal por Embarazo (AUE) llegará hasta los $125.517,55.

La resolución también estableció los nuevos límites para las bases imponibles mínima y máxima, que quedaron fijadas en $117.643,93 y $3.823.372,95 respectivamente. Estos valores entrarán en vigencia para el período devengado de enero de 2026.

El cronograma de pagos

Los pagos comenzarán el viernes 9 de enero, distribuidos de la siguiente manera según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI.

Jubilados y pensionados que superen el haber mínimo: del 23 al 29 de enero, según la finalización del DNI.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC): del 9 al 15 de enero, según la terminación del DNI.

Titulares de la AUH, AUE y Asignación familiar por hijo: del 9 al 22 de enero, según la terminación del DNI.

FN / lr