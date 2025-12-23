Roberto Cachanosky: "Milei en 2024 hizo lo mismo que Remes Lenicov en 2002 para licuar salarios y jubilaciones”

Roberto Cachanosky comparó el plan antiinflacionario de la gestión de Javier Milei con las políticas de Remes Lenicov en 2002 "para licuar salarios y jubilaciones". Según explicó, la inflación aumentará en 2026 por el aumento de la emisión monetaria y el anclaje del tipo de cambio que hace a la Argentina "más cara en dólares". "El Gobierno emitió a marchas forzadas y multiplicó por cuatro la base monetaria", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Roberto Cachanosky es un reconocido economista de la Universidad Católica Argentina. Es consultor económico y autor de los libros "Economía para todos", "El síndrome argentino" y "¿Por qué fracasó la economía acá?". También es columnista en reconocidos medios periodísticos. En las últimas elecciones legislativas se postuló como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en la lista de Unión Liberal.

Esta semana se conocieron los datos de la actividad económica de octubre, que dio 3,2% interanual, arriba de octubre de 2024. El desempleo bajó 1,3%, pero cierran 30 empresas por día y que se perdieron 280.000 puestos de trabajo en empresas. ¿Esta contradicción entre los datos que uno ve del INDEC y la sensación de que Argentina va camino a ser una potencia es contraintuitiva o ambas cosas están sucediendo simultáneamente?

Tenemos un problema con los números que está dando el INDEC. El dato que das es del EMAE, el estimador mensual de actividad económica. Y el último dato, como la economía venía con tendencia a la recesión, corrigieron seis meses para atrás y de golpe dio que mejor. Además, en noviembre dieron el dato de septiembre, con lo cual dos meses para atrás en Argentina es prácticamente prehistoria para analizar la economía. Así que si te dan dos meses para atrás y, encima, después lo corrigen, no nos sirve como indicador económico. No sé si soy claro. O sea, es un número. Y después, si tenemos tiempo, también te voy a explicar por qué tampoco sirve el índice de precios al consumidor. Está mal. Yo creo que está subestimando la inflación.

ARCA, o la ex AFIP, publica todos los meses las empresas que entran y salen, las que aportan al sistema previsional, las que trabajan en blanco. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 hay 15.050 empresas menos. No es opinión, es dato. Una economía crece con más empresas, no con menos. Se podrá argumentar que es por el cambio de política económica, pero yo creo que no es así. Acá hay distorsión. Dicen que la macroeconomía está en orden y que ahora hace falta poner en orden la micro. No existe tal cosa como macro y micro: existe la economía. Aunque yo en la Universidad Católica estudié macro y microeconomía, las separaban, pero la economía es una sola, y no está en orden. El tipo de cambio está desalineado.

Todavía no hicieron la reforma laboral y todavía no hicieron la reforma impositiva. Entonces, si atrasás el tipo de cambio, estás subsidiando las importaciones y estás mandando a la quiebra a empresas que no tendrían por qué ir. Las ponés a competir en condiciones desiguales, subsidiando la importación. Estoy a favor de la apertura, me parece bien, es un mecanismo adecuado para que el consumidor no sea cautivo del productor local, pero hacerlo en condiciones de competitividad.

Además, tuviste 181.000 puestos de trabajo menos en el sector privado formal. Entonces, llama la atención que te digan que la economía está creciendo cuando hay menos empresas, y llama la atención que baje la desocupación cuando lo que estás teniendo es 181.000 puestos de trabajo menos en el sector privado formal. Por supuesto, después tenés menos empleados domésticos, menos monotributistas. Monotributistas tenés más, lo cual muestra que, de alguna forma, en la economía argentina, como no hay inversión, la gente trata de buscar la forma de cómo sobrevivir cada día.

Solo Rappi pasó de 40.000 personas que entregaban objetos a 150.000 entre 2024 y 2025. ¿Estamos yendo a una especie de Argentina del siglo XIX o de Perú del siglo XXI, en el que la pérdida de empleo formal se traduce en vendedores ambulantes o en economías autónomas? Un dirigente de UTEP planteba que el cartonero del 2002 es el que pedalea en Rappi en 2025.

Coincido. Ni siquiera sé si los que trabajan en pedidos tienen obra social o si son monotributistas. Pero lo que sí sabes es que difícilmente tengan cobertura social adecuada, difícilmente tengan aporte previsional o forma de cubrirse para el momento de su retiro. Me parece que, salvo que haya 150.000 tipos que son emprendedores, cosa que dudo que sea así, algunos serán emprendedores y se van de trabajo formal y ponen su empresa, pero no creo que explique el total de lo que estamos viendo de pérdida de puestos de trabajo. Lo que sí se ve en el índice es el aumento de los puestos de trabajo informales.

¿Cuál es tu opinión sobre la modificación de las bandas actualizadas ahora por la inflación de dos meses hacia atrás?

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y los fondos de inversión están pidiendo que se corrija la banda del 1% porque hay una inflación del 2%, y por lo tanto la banda, en términos reales, se estaba atrasando y el tipo de cambio oficial estaba cada vez más cerca del techo. Si estaba cerca del techo, el Banco Central iba a tener que salir a vender. Ahora van a aumentar a partir de enero, con dos meses de atraso. Van a usar el índice de precios al consumidor, la variación de dos meses para atrás, para corregirlo e ir aumentándolo. De esa forma, despegan el techo para que cuando el Banco Central salga a comprar dólares, y si la demanda se mantiene más o menos constante, se tenga un aumento en el precio del tipo de cambio. La idea es subir el techo de la banda para que no me perfore cuando salgo a comprar dólares. No sé si fui claro, porque a veces soy medio confuso en esto.

Está claro que al 2% de inflación con 1% de modificación era insuficiente, y al mismo tiempo está claro que tanto el Tesoro norteamericano como el Fondo Monetario se quejan, incluso grandes fondos de inversión que dijeron que no iban a invertir en Argentina con un dólar tan atrasado. ¿Finalmente es útil de la manera que están resolviendo el problema? ¿Lo están resolviendo parcialmente o creando un problema mayor a largo plazo?

Para mí están creando un problema mayor a largo plazo, porque ahora van a tener que emitir. Creo que habrá un proceso de inflación un poco más alta.

¿La inflación será más alta en 2026 que en 2025?

Puede que sea igual, pero sí, porque van a emitir. Están delirando con que va a aumentar la demanda de moneda y no creo que vaya a pasar eso. Por lo tanto, cuando intentan comprar dólares se le va a ir al precio, se le va a ir al tipo de cambio, y eso va a generar un aumento. En mi opinión, si lo hacen, van a tener una mayor presión inflacionaria. El índice de precios al consumidor no está reflejando lo que realmente siente la gente en el bolsillo.

Si el año próximo termina en 30% de inflación...

Eso no es estabilidad de precios.

A eso iba. ¿Tercer año de un plan antiinflacionario?

Hasta ahora, desinflaron pero no estabilizaron la economía. Uno puede estar de acuerdo o no con la convertibilidad; eso es un debate, pero mirá cuánto tardó la convertibilidad en llegar a empezar la inflación mensual con un cero: siete meses. Empezó en febrero del 91, con inflación fue del 27%. En marzo bajó al 11%, después al 5% en abril, que se anuncia la convertibilidad, y después fue bajando. En siete meses, desde que entró en vigencia la convertibilidad en abril, en noviembre ya tenías un índice de precios al consumidor que aumentaba 0,4% mensual. Te guste o no, eso es un éxito en la baja de la tasa de inflación. Esto no es un éxito como tal.

Roberto Lavagna me había enviado ya un par de meses la comparación de los primeros dos años de planes de estabilización. La convertibilidad, la salida y el plan Austral habían logrado a los 18 meses mejores resultados que este plan. Un colega tuyo, Rodolfo Santangelo, que nos decía que esto no es un plan de estabilización, es un plan antiinflacionario que primero creó inflación para licuar, porque en realidad el único shock que le interesó a Milei fue el déficit público, para lo cual agregó 50% de inflación en dos meses, entre diciembre y enero, con el fin de licuar el gasto público. Recordaba haber entrevistado a varios del plan real de Brasil, que siempre decían que el déficit fiscal es lo segundo; se hace un plan antiinflacionario o un plan de estabilización porque hay déficit fiscal. El logro es, en dos años, no tener déficit fiscal, y Milei invirtió el orden, puso el carro delante del caballo: primero no déficit fiscal y después no inflación. ¿Es correcta esta interpretación?

Es correcta, porque además Milei parece que tiene un fallo en la parte de análisis económico. No se emite solamente por el déficit fiscal. Las causas por las cuales se emite moneda en el Banco Central son, por ejemplo, cuando hay control de cambios, y el control de cambios lo eliminaron en abril del año pasado. El Gobierno emitió a marchas forzadas y multiplicó por cuatro la base monetaria desde que llegaron. Él, que hablaba tanto de bajar la inflación, emitió a marcha forzada hasta abril de este año.

Milei en 2024 hizo lo mismo que Remes Lenicov en 2002 para licuar salarios y jubilaciones: una gran licuación del gasto público. Vendieron que el ajuste lo iba a pagar la casta. La casta pagó nada, y lo pagaron los jubilados, lo pagaron los empleados en relación de dependencia, los planes sociales. Licuaron el gasto, para ponerlo de alguna forma. Para eso necesitaban un salto inflacionario y después dijeron: "No, ahora tengo que desinflar para mostrar que soy un tipo que cumple con bajar la inflación." Y para eso anclaron el tipo de cambio. Por eso la Argentina está tan cara en dólares. Hiciste una estampida de precios, congelaste el tipo de cambio y ahora tenés una Argentina cara en dólares, que hace que las empresas no puedan competir, y entonces te dicen que la gente gana doble, gana el doble en dólares o no sé qué historia.

Se dice en economía que si una receta tiene primero un ingrediente y después el otro, te sale mal. Una receta requiere responder a los órdenes de procedimiento. Aquí lo que se estaría planteando es que la secuencialidad del plan de Milei está equivocada. Vos que lo conoces de la época en que era simplemente un economista, ¿es un problema de falta de conocimiento, de falta de solidez epistémica? ¿A qué atribuís que en el orden de los procedimientos y la secuencialidad cometa estos errores?

Yo tuve por lo menos dos debates con él, más todas las veces que he hablado con él. Voy a sonar soberbio, pero él se vende como que sabe más de lo que sabe y la gente compra más de lo que sabe. Es como cuando estás ante muchos autores como para hacerte el que sabés, o hablás confuso para que la gente no se anime a entenderte. Si te digo: “planificación dimensional estatificada en base a una política global infusa”, nadie me va a entender, pero es una forma de impresionar al auditorio. Vos escuchás a él y es así: todas palabras con muchas sílabas, que es otro clásico.

Creo que Ortega decía que la claridad es la cortesía del expositor. Cuando exponés, no te tienen que entender solo los economistas, tiene que entender todo el mundo. A él le falta esa claridad. Impresiona por la forma contundente en que habla, porque cita muchos autores y porque dice cosas que se anima a discutir. Por ejemplo, ese famoso lag que dice que ahora hay un rezago en la inflación, que tardas 26 meses hasta que terminás en inflación cero. (Thomas J.​) Sargent, en 1982, premio Nobel de Economía, demostró que no existe tal lag, no existe tal rezago. Pero la gente compra eso y se impresiona.

