El consumo masivo se detuvo en el tercer trimestre, y marcó una caída del 0,7% que desaceleró la recuperación del 1,5% alcanzado entre enero y septiembre de 2025, comparado al mismo periodo del 2024.

Los datos corresponden al relevamiento realizado por Worldpanel by Numerator, luego del repunte que registraron en los primeros seis meses del año, con una reducción del 2,1% en el volumen de compra y caída del 2,2% de visitas a los puntos de venta.

Desaceleró el aumento del precio de los alimentos y bebidas

"Con un menor volumen de compra y menos visitas a los puntos de venta, las dinámicas de consumo se diferencian entre segmentos socioeconómicos, mientras los canales de cercanía vuelven a ganar relevancia dentro de la rutina de compra", explica el informe Consumer Insights Q3.25, elaborado por Worldpanel by Numerator,

Por otro lado, las dinámicas de consumo se diferencian entre segmentos socioeconómicos, mientras los canales de cercanía vuelven a ganar relevancia dentro de la rutina de compra.

El precio medio pagado por los compradores entre julio y septiembre se desaceleró, con un aumento del 23,9% interanual, en línea con un reordenamiento de precios y un mix de compras más selectivo.

Consumos selectivos y mayor presión en el presupuesto familiar

La presión financiera sobre los hogares se incrementó. El porcentaje de compradores que declaró llegar ajustado a fin de mes asciende a 43%, tras haber alcanzado un 29% en el primer trimestre del año.

En el apartado referido al consumo, se señalaron incrementos del 0,8% en la compra de alimentos secos, un 0,5% en lácteos y un 1,9% en cuidado personal.

Cambios en los hábitos de compra de los hogares argentinos

En el informe se detalló que muchos hogares intensificaron la búsqueda de alternativas más accesibles. En el tercer trimestre, las marcas del segmento más económico aumentaron su volumen de compra, ascendiendo 2,3%, mientras que las marcas propias de los comercios crecieron 6,8%.

En el acumulado entre enero y septiembre, el mayor cambio se observa en los hogares de menores ingresos, donde las marcas económicas pasaron de representar 28,1% a 45,1% del mix de compra interanual, impulsadas por la caída de participación de las marcas del segmento mainstream, mientras que las premium se mantienen estables.

En Argentina se tiran 72 kilos de comida por persona al año: el llamado del Banco de Alimentos en la previa de las fiestas

El Director de Worldpanel by Numerator, Esteban Cagnoli, señaló que “un 39% del gasto hoy se realiza a través de promociones”, a su vez, destacó que “el encargado de compra necesita una justificación clara para pagar más por una marca. La propuesta de valor tiene que ser concreta: beneficios reales o un diferencial que se perciba en la experiencia de uso”, afirmó.

Lugares de compra más elegidos: El ascenso de la omnicanalidad

El estudio señala que "la omnicanalidad sigue afianzándose, con los hogares combinando cuatro o más canales de compra cada mes, en busca de precios y comodidad".

En este escenario, los canales de cercanía siguen ganando terreno. En los primeros nueve meses del 2025, los autoservicios expandieron su base de compradores en un 4,6%, los almacenes y kioscos 3,1%, las farmacias un 2,4% y el segmento perfumerías un 5,7%.

Fiestas de fin de año: todo lo que hay que saber sobre los alimentos vencidos

Por otra parte, en el tercer trimestre de este año, supermercados e hipermercados, reflejan un mayor nivel de contracción del consumo total, con una caída del 3,4% frente al mismo periodo del año anterior.

“Como resumen general del trimestre, vemos un consumo que responde de forma distinta según la presión presupuestaria y la zona del país”, explicó en el informe Cagnoli. “El ajuste del presupuesto en ciertos segmentos convive con hábitos que se consolidaron en los últimos años, como la mayor comparación de precios y la diversificación de canales”, señaló.

GZ / lr