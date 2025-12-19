En la tercera semana de diciembre de 2025, los precios de los alimentos y bebidas presentaron una caída de 0,3%, según el último informe de la consultora LCG.

El relevamiento, realizado cada miércoles mediante web scraping sobre 8.000 productos en cinco supermercados, muestra que en esta última medición se rompió con una tendencia de aumentos que se repetía desde hace 10 semanas. La última medición que arrojó una merma en el aumento de los precios fue en la primera semana de octubre, cuando el dato registrado marcó una baja de 0,4%.

Volviendo a la actualidad, esta caída se da luego de dos períodos que registraron incrementos en los precios, ya que en la primera semana de diciembre se registró una suba del 0,7% y en la segunda, 0,5%.

Además, la inflación acumulada en alimentos en lo que va de diciembre alcanza una suba del 1%. Además, el informe destacó que el promedio mensual de las últimas cuatro semanas se desaceleró al 2,8%.

En el informe de Labour, Capital & Growth señalaron que “la caída de precios se explicó por la deflación en Panificados y Bebidas (-0,5pp), compensado parcialmente por Lácteos (+0,1pp)”.

Productos lácteos y huevos lideran el alza

Entre los productos que subieron se resaltó el rubro “Azúcar, miel, dulces y cacao”, con un incremento semanal del 2,1%, y “Frutas”, con una suba del 1,2%. Le siguen “Productos lácteos y huevos” con 0,6%; “Verduras” con 0,3%; y “Comidas listas para llevar” con 0,1%

“Productos de panificación, cereales y pastas” registraron una caída del 2,0%, seguido de “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” que también cayeron, pero 1,3%. Completan este listado los rubros de “Condimentos y otros productos alimenticios” con una merma del 0,5% y “Aceites” con 0,2%

El único rubro que no mostró variaciones esta semana fue “Carnes”, manteniendo estables sus precios, previo a las fiestas de fin de año.

Contrastes en la evolución de precios: los datos de otra consultora

En tanto, Eco Go publicó los datos de su medición respecto a la segunda semana de diciembre, en la que registró que los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron 0,9%, lo que implica una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto de la semana anterior.

Con este dato la inflación en alimentos consumidos dentro del hogar ascendería a 2,5% en diciembre. Al sumar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar, que alcanzó un 2,2%, el índice general de alimentos se ubica en 2,4%.​

Desde la consultora que dirige Marina Dal Poggetto señalaron que “para diciembre, la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

Por último, en el informe destacaron: “Cabe señalar que diciembre suele presentar una dinámica inflacionaria particular, asociada a factores estacionales propios del cierre del año, a la actualización de precios regulados y a ajustes puntuales en distintos rubros de la canasta, entre ellos alimentos y tarifas”.​

