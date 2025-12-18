Golpe al bolsillo: el costo de la construcción en Córdoba subió 1,9% en noviembre

El Índice del Costo de la Construcción de Córdoba (ICC-Cba) registró en noviembre de 2025 un aumento mensual del 1,9%, acumulando una suba interanual del 23,4%. De esta forma, el valor promedio del metro cuadrado para una vivienda social tipo alcanzó los $807.512,2, lo que refleja la presión constante sobre los costos en materiales, mano de obra y otros insumos en la provincia.

Cabe recordar que el ICC-Cba mide la variación del costo de construcción de una vivienda tipo de 50,25 metros cuadrados, con cocina-comedor, dos dormitorios, baño, pisos de cerámica y techo de losa.

El índice incluye precios finales con IVA, honorarios profesionales y conexiones a servicios básicos, pero no contempla el valor del terreno ni gastos de infraestructura externa.

Materiales, mano de obra y varios: el combo que explica el aumento

En noviembre, el aumento no vino de uno solo, sino de todos los frentes:

- Los materiales aumentaron 2,0%

- La mano de obra también subió 2,0%

- Otros costos varios crecieron 1,4%

Con un aumento interanual del 23,4%, construir una vivienda en Córdoba se vuelve cada vez más caro. Este incremento obliga a particulares y profesionales a ajustar presupuestos y planificar con cuidado para evitar desfasajes económicos.

El índice, que se actualiza mensualmente, es una herramienta clave para monitorear la evolución de los costos y tomar decisiones acertadas en el sector.