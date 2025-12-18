Montecristo impulsa un Centro Comercial a Cielo Abierto y lanza incentivos para vidrieras navideñas

El intendente de Montecristo, Daniel Haniewicz, brindó precisiones sobre tres ejes estratégicos de la gestión municipal orientados a fortalecer el comercio local y revitalizar el área central de la ciudad: el desarrollo del Centro Comercial a Cielo Abierto, la creación del Paseo Cultural y un esquema de incentivos para las vidrieras de Navidad.

En relación al Centro Comercial a Cielo Abierto, el jefe municipal explicó que se trata de un programa provincial que el municipio decidió ampliar con recursos propios. “El Centro Comercial a Cielo Abierto es un programa del gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Comercio. Recibimos un aporte y aparte nosotros lo hicimos más grande al proyecto con fondos propios municipales”, señaló.

El objetivo central “es fomentar el comercio en la localidad, que el dinero de los vecinos quede en la localidad, y no vaya a las grandes cadenas o a los shoppings de Córdoba”, afirmó. En esa línea, remarcó que la iniciativa apunta a que fechas clave, como la Navidad, “se empiecen a hacer en la localidad”.

Las obras incluyen renovación del mobiliario urbano, iluminación, pantallas publicitarias, mejoras en veredas y accesibilidad, además de basureros, canteros y forestación. La inversión total ronda los 24 millones de pesos.

Montecristo ofrecerá rebaja de tasas a empresas que contraten desocupados: así será la nueva tarifaria 2026

Uno de los puntos que destacó el intendente fue la reducción de costos mediante producción municipal. “Bajamos muchísimo los costos de esta inversión, ya que todo el mobiliario urbano fue hecho en el nuevo corralón”, explicó. Allí se fabricaron maceteros, basureros y también los tótems informativos, que “los hemos hecho íntegramente en el municipio”.

Como quedará el Paseo Cultural

En paralelo, el Centro Comercial a Cielo Abierto se articulará con el Paseo Cultural, un proyecto que se desarrollará en el corazón del área comercial, donde antiguamente funcionaba el depósito municipal. La iniciativa prevé transformar ese sector en una peatonal con múltiples usos.

“Lo vamos a transformar en una peatonal con locales gastronómicos, locales comerciales y el sector cultural, con sala de exposiciones”, explicó el intendente. Además, el proyecto busca revalorizar elementos históricos del lugar, como el primer tanque de agua del pueblo, que aún se encuentra en funcionamiento.

“Queremos revalorizar ese tanque, reformar las instalaciones, forestar la zona y restaurar toda esta vieja área para hacer una sala de exposiciones y un pequeño teatro”, indicó Haniewicz. También se apunta a centralizar allí la mayor cantidad posible de talleres culturales municipales, que hoy se dictan en distintos espacios.

El Paseo Cultural incluirá además un espacio destinado a los productores locales. “Se le van a agregar locales comerciales y una parte para que puedan exponer los artesanos de la localidad”, señaló. La expectativa del municipio es que el lugar tenga una fuerte concurrencia, especialmente durante los fines de semana, y que termine consolidándose bajo el nombre de “Paseo Cultural”.

Programa de beneficios para vidrieras navideñas

Por último, el intendente se refirió a los incentivos para las vidrieras de Navidad, una iniciativa pensada para estimular el consumo local durante las fiestas. “Tenemos un premio de reducción de impuestos por seis meses a las mejores vidrieras adornadas para Navidad”, explicó.

El esquema contempla un 50% de descuento impositivo para el primer premio, un 30% para el segundo y un 10% para el tercero. La evaluación no estará exclusivamente en manos del municipio. “Hay representantes de los clubes y de la Cámara de Comercio de Montecristo”, detalló Haniewicz.

El objetivo, insistió, es sencillo y estratégico: “Es una forma también de incentivar la compra local”.