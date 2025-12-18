Santa María de Punilla se prepara para el Festival de la Avicultura 2026: grilla, fechas y entradas

Santa María de Punilla será nuevamente el epicentro musical del verano cordobés con una nueva edición del Festival de la Avicultura 2026, que se realizará en enero en el predio El Paseo, reunirá a miles de personas y contará con cuatro noches de espectáculos con artistas de primer nivel. El evento se desarrollará los días miércoles 14, viernes 16, sábado 17 y jueves 22 de enero de 2026, con una grilla ya confirmada y entradas disponibles.

La propuesta combina música en vivo, turismo y una agenda pensada para públicos diversos. La organización confirmó artistas nacionales e internacionales que garantizan noches de alta convocatoria.

La grilla abrirá el miércoles con la presentación de Q’ Lokura. El viernes 16 será el turno de Mau y Ricky, Dyango y un artista sorpresa. El sábado 17 se vivirá una noche destacada con Abel Pintos y Axel, mientras que el cierre, el jueves 22, estará a cargo de Euge Quevedo y La Banda de Carlitos.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Edén Entradas. Los valores varían según la fecha y la ubicación elegida dentro del predio. Para el miércoles 14, la entrada general tiene un costo de $18.000, mientras que el jueves 22 el valor es de $15.000.

Para el viernes 16, los precios comienzan en $30.000 para Campo General y llegan hasta $85.000 en el sector Platinum. En tanto, el sábado 17 los valores parten desde $30.000 en Campo General y alcanzan los $130.000 en el sector Platinum, con distintas opciones intermedias según la ubicación.

Desde la organización destacaron que la grilla ofrece propuestas para distintos públicos y estilos musicales. El festival combina artistas consagrados con figuras populares, manteniendo el espíritu que lo caracteriza desde hace años. La expectativa crece a medida que se acerca el verano 2026.