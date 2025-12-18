El CoMuPro tiene nuevo presidente y es de perfil dialoguista

El intendente de Costa Sacate, Elías Balduzzi, fue electo como nuevo presidente de la Comunidad de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba (CoMuPro), entidad que nuclea a más de 20 jefes comunales del interior provincial.

La elección se realizó durante una asamblea desarrollada en la ciudad de Córdoba, donde también se definió el resto de la conducción. Gustavo Reitano (Morrison), Mariano Galfre (James Craik) y Guillermo Ristorto (Pampayasta Sur) ocuparán las vicepresidencias, mientras que la Secretaría General estará a cargo de Franco Villar (La Playosa).

La Comunidad de Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba (CoMuPro) es un espacio de articulación política e institucional que reúne a más de 20 intendentes y jefes comunales del interior provincial. Su función principal es canalizar demandas comunes, coordinar agendas de gestión y fortalecer el vínculo de los gobiernos locales con la Provincia y la Nación, especialmente en temas vinculados a obras públicas, financiamiento y desarrollo regional.

En los últimos años, la CoMuPro se consolidó como una mesa de diálogo clave para municipios y comunas de menor escala, que encuentran en el espacio una herramienta para ganar volumen político y capacidad de negociación frente a otros niveles del Estado.

Quien es el nuevo presidente del CoMuPro

La elección de Elías Balduzzi al frente de la CoMuPro refleja una búsqueda de equilibrio y renovación dentro del esquema de intendentes del interior cordobés. Su perfil dialoguista y su pertenencia a un municipio de escala media aparecen como un punto de consenso para una etapa en la que los gobiernos locales enfrentan restricciones presupuestarias, mayor presión fiscal y una relación más exigente con la Nación.

En tanto, la Prosecretaría será ejercida por Mayco Becco (La Palestina). El área de Tesorería quedó conformada por Sergio Temporini (Colazo) como tesorero y Gustavo Isoardi (Monte Leña) como protesorero.

Tras su designación, Balduzzi destacó el desafío que implica conducir el espacio. “Es para mí una gran responsabilidad tomar las riendas de la CoMuPro. Buscaré fortificar el espacio con trabajo y asegurar el diálogo con los gobiernos provincial y nacional, con el objetivo de mejorar la vida de cada uno de los ciudadanos de nuestros municipios y comunas”, expresó el flamante presidente.