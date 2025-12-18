La Cámara Empresarial de Río Tercero construye el camino para los negocios con Estados Unidos

El Centro Comercial e Industrial de Río Tercero (Cesisa) fue escenario de un hecho inédito: la visita de una delegación de la embajada de los Estados Unidos encabezada por el agregado comercial Jonas Tizani y Marcelo Amdem asesor de Desarrollo Comercial e Inversión. Un acontecimiento que marcó un punto de inflexión para el entramado productivo local y abrió nuevas expectativas de vinculación internacional.

Agustín Hesar, quien preside la cámara empresarial calificó el encuentro como “histórico” y remarcó que se trató de la primera vez que la ciudad recibió oficialmente a representantes de la embajada estadounidense. “Para toda la ciudad va a ser histórico”, subrayó, al tiempo que explicó que la visita es la continuidad de una relación que comenzó años atrás desde su actividad empresaria y que hoy se profundiza desde el plano institucional.

Hesar destacó que la llegada de la delegación y el recibimiento con los principales empresarios de la región permite mostrar la realidad productiva de Río Tercero y generar vínculos concretos con empresas de Estados Unidos. “Esto marca un antes y un después, porque nos permite empezar a integrar negocios con empresas locales y empresas estadounidenses”, explicó.

En ese sentido, aclaró que las oportunidades no se limitan a inversiones tradicionales, sino también a “intercambio tecnológico o a armar algún tipo de joint venture para conquistar mercados juntos”. Sin expectativas de anuncios inmediatos, consideró que el principal valor del encuentro es “poner en agenda al sector privado de Río Tercero dentro de la Argentina”.

Qué “fotos” se llevaron los visitantes

Durante su paso por la ciudad, Tizani visitó empresas como Atanor y Weatherford, y se mostró especialmente interesado en la capacidad industrial y el perfil exportador del entramado local. “La industria está fuerte y el capital humano está muy fuerte”, afirmó, y destacó cómo las empresas de la región “se han internacionalizado y exportan por todo el mundo”.

También explicó que desde la embajada trabajan para que los intercambios sean beneficiosos para ambas partes: “Los intercambios solo pasan si ambos lados crecen”.

En esa misma línea, Daniel Griboff, Chairman del Comité de Comercio Internacional de Amcham Argentina, señaló que “Estados Unidos es el principal inversor extranjero en nuestro país” y advirtió que existe un “interés creciente de empresas norteamericanas que están sondeando el mercado argentino para el desarrollo de nuevos negocios”. Según explicó, este escenario se inscribe en un proceso de transformación económica en el que “se están creando condiciones muy favorables para el crecimiento y para el desarrollo de nuevos negocios”, con perspectivas que “no se veían desde hacía muchísimo tiempo”.

Qué presentaron ante los empresarios de la región

Como parte de esa estrategia, Tizani presentó el programa Select USA, una iniciativa orientada a acompañar a empresas interesadas en internacionalizarse y acceder al mercado estadounidense, y señaló que sectores como energía y agronegocios concentran hoy gran parte del interés.

A su turno, el asesor de Desarrollo Comercial e Inversión, Marcelo Amdem, coincidió en que la visita busca mostrar “el compromiso de Estados Unidos con el desarrollo del país” y sostuvo que, si bien Argentina necesita inversiones, “se están creando las condiciones”. En ese sentido, afirmó que las perspectivas económicas muestran un cierre de año “que no se veía desde hacía muchísimo tiempo” y que las reformas pendientes, especialmente en materia laboral y tributaria, serán claves para atraer capitales.

Amdem explicó además que la visita a Río Tercero se gestó a partir de la participación de Hesar en la cumbre de inversiones Select USA en Washington, y resumió el balance del encuentro destacando “el capital humano” como uno de los principales activos de la ciudad. “Las ganas de crecer fuera de Argentina y las posibilidades están”, señaló, y remarcó que el objetivo final es contribuir a una “prosperidad compartida entre Argentina y Estados Unidos”, abarcando a múltiples sectores de la economía.