Olas de calor: cómo es el plan municipal que suma agua gratis y puntos de resguardo

Con máximas previstas de 35°C y 36°C para jueves y viernes, Córdoba vuelve a mirar el termómetro y, sobre todo, los recursos disponibles para atravesar el calor extremo sin que se convierta en una urgencia sanitaria.

En diálogo con After Office, Punto a Punto Radio (90.7), Fabián Freccia, director de Capacitación y Entrenamiento Profesional de Defensa Civil y Riesgo Eléctrico, remarcó que el objetivo es que la prevención “esté en la calle” y que la información sea accesible para decidir a tiempo dónde resguardarse y cómo cuidarse.

Qué se puede usar hoy: agua gratuita y asistencia en el microcentro

El Plan de Acción de Olas de Calor para el verano 2025–2026 ordena medidas que ya existen y otras que se refuerzan cuando suben las temperaturas. En el frente más inmediato, sostiene la iniciativa “Córdoba Elige Agua”, con hidratación gratuita para promover el consumo de agua en 38 escuelas, seis Parques Educativos y cinco Centros Barriales.

El plan también pone el foco en el centro, donde el calor suele combinarse con esperas y trámites. Por eso prevé que, de diciembre a febrero, funcione una carpa de hidratación en Plaza San Martín con agua gratuita, sombra, descanso y presencia de equipos municipales de salud para actuar ante síntomas compatibles con golpe de calor.

A eso se suma un paquete de acciones de control y asistencia: el municipio plantea supervisar el cumplimiento de ordenanzas que exigen agua potable gratuita en gastronomía y espectáculos públicos, además de instalar puestos de hidratación y sumar hidratación en filas bancarias durante el cobro de jubilaciones y pensiones.

El plan insiste con una lógica simple: cuando hay alerta, la comunicación tiene que ser “de servicio”. Por eso anticipa una sección específica en la web municipal con pronósticos, niveles de alerta, materiales descargables y mapas -incluido el mapa de la Red de Áreas Climatizadas-, además de QR informativos en barrios identificados como islas de calor y en colectivos.

En ese esquema, Freccia subrayó en la entrevista que el acceso a los datos debe ser público: “es acceso público y la gente puede ir y consultarla”, dijo al explicar cómo se consulta la información en línea de las estaciones y mediciones por zonas.

“Isla de calor”: los barrios más calientes de la Ciudad de Córdoba

Lo que viene: una red de lugares frescos y obras para bajar la temperatura

El capítulo más estructural aparece en las acciones a mediano plazo: la consolidación de una Red de Áreas Climatizadas Comunitarias, pensada como espacios de enfriamiento disponibles durante alertas naranjas y rojas, con criterios de accesibilidad, equidad territorial y enfoque preventivo.

En paralelo, el plan proyecta medidas urbanas para bajar la exposición directa al sol y el “efecto isla de calor”: un Programa de Sombra Urbana (pérgolas, toldos, estructuras livianas y arbolado en puntos estratégicos) y un Programa de Techos Frescos, con líneas para promover superficies reflectivas.

Ola de calor: dónde están y cómo funcionan las estaciones meteorológicas en Córdoba

Pronóstico hasta el fin de semana: calor fuerte y luego tormentas

Para Córdoba capital, el pronóstico marca calor intenso jueves y viernes (máximas de 35°C y 36°C) y un descenso relativo con tormentas el sábado y el domingo, con máximas cercanas a 30°C.

Además, rige una advertencia amarilla por tormentas para el sábado (actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas de hasta 70 km/h, con lluvias intensas en cortos períodos), un dato que también reordena la logística cotidiana.

Cómo pinta el verano en general: qué dicen los pronósticos estacionales

Como contexto, los informes estacionales del Estado nacional ponen el acento en la probabilidad de temperaturas por encima de lo normal en buena parte del centro del país durante el trimestre de verano, un marco que vuelve más relevante la planificación para episodios de calor sostenido.