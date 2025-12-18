Cómo evitar multas en Córdoba durante el verano 2026: todo lo que tenés que saber antes de salir a la ruta

Con la llegada del verano y el incremento del movimiento turístico, las rutas de Córdoba vuelven a estar bajo la lupa de la Policía Caminera, que intensifica los controles en puntos estratégicos de la provincia.

Para quienes viajen por Córdoba, conocer qué se controla y qué exige la normativa vigente puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y una multa inesperada.

Documentación: el primer filtro en los controles

Uno de los aspectos que más se fiscaliza es la documentación obligatoria del conductor y del vehículo. La Policía Caminera exige llevar la licencia de conducir en formato físico, sin excepciones.

A esto se suma la obligación de portar DNI, seguro vigente y la cédula del vehículo. La ausencia de cualquiera de estos documentos puede derivar en sanciones o incluso en la imposibilidad de continuar el viaje.

Revisión técnica: qué pasa con la ITV

La Inspección Técnica Vehicular es otro punto que genera dudas, sobre todo entre quienes llegan desde otras provincias. En Córdoba, la ITV es obligatoria para los vehículos de la provincia. Sin embargo, lo mismo no rige en todo el país. Por eso, contar con la revisión al día sigue siendo una recomendación clave para evitar inconvenientes.

Velocidad, luces y cinturón: controles constantes

Los controles de velocidad son habituales en rutas, autopistas y accesos a zonas turísticas. Los límites varían según el tipo de camino y la señalización, por lo que respetar las indicaciones del tramo es fundamental.

Además, es obligatorio circular con luces bajas encendidas en todo momento, incluso durante el día, y todos los ocupantes deben llevar cinturón de seguridad. Estas infracciones, aunque comunes, están entre las más sancionadas durante la temporada alta.

Seguridad del vehículo: lo básico también se controla

Durante los operativos, la Caminera presta especial atención al estado general del vehículo. Elementos como el matafuego en condiciones y con carga vigente y las balizas reglamentarias son exigidos para circular: no llevarlos o tenerlos vencidos es motivo frecuente de infracción.

En Córdoba rige una norma clara y sin interpretaciones: tolerancia cero al alcohol. Cualquier registro positivo en un control de alcoholemia implica sanción.